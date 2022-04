'Kidnapovali su ljude, silovali devojčice, spaljivali ih...' SVE STRAHOTE ZLOČINA NA KiM OD STRANE OVK!

Bratislav Dikić, bivši šer srpske žandarmerije, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da mora da se pokrene međunarodna istraga, kako bi se svi ratni zločini nad Srbima i drugim narodima na prostoru KiM istražili.

- Na KiM je bIlo više primera monstruoznih zločina – rekao je Dikić.

Kako kaže, kidnapovali su ljude, spaljivali ih…

- Silovali su devojčice, ubijali… To su postupci ratnih zločina koji se nisu dogodili u ratu…Teško je to razumeti. Oni su time zastrašivali one koji su ostali, hteli su da se dokažu, da se prikažu moćnim i svirepim, kako bi zapretili svakome da može proći isto – rekao je Dikić.

Ističe da su želeli da šire strah.

Veselin Dželetović, autor knjige “Srce Johanovo”, rekao je da je trgovina organima sveprisutna u svetu.

- Ova priča koju ja pričam govori o kidnapovanju ljudi i srbima koji su čerečeni tamo. Oni nisu stradali u ratnom vihoru, stradali su u doba mira, pred očima međunarodne zajednice. Ja insistiram na tome, da koliko god da se Tači i ostali krive za to, i kolika god da je njihova odgovornost, odgovornost je i međunarodne zajednice – Dželetović.

Kako kaže, stradali su najneviniji i najnedužniji ljudi koji nikome ništa nisu skrivili, i u tome je, dodaje, zločin još veći.

- Dokumenta postoje, mrtvi ne mogu da ostare, niti može zločin da zastari. Jedina bitka jeste umetnička, gde jednim filmom možemo da im se suprostavimo. Upravo pokušavamo da snimimo film o tome - rekao je Dželetović.

Kako kaže, sa njim žele da zaintrigiraju javnost i javno mnjenje da vide istinu. Dodaje da su indicije da je 2.300 ljudi završilo u trgovini ljudima.

- Oni su čerečeni, delovi tela su stavljani u kontejnere, prevoženi su u Italiju, odakle su odvoženi dalje - rekao je Dželetović.

Zoran Anđelković, bivši šef izvršnog Veća Kosova, rekao je da su uvodili strah po mestima kako bi im se svi pridružili.

- Zastrašivali su i Albance, ne samo Srbe. Nisu smeli da izlaze iz kuće, jer su morali da daju članove porodica u redove OVK. Neki od njih su hteli normalno da žive, nisu hteli da učestvuju u sukobima, ali su bili primoravani – rekao je Anđelković.

Kako kaže, Srbe su kidnapovali, takođe su time unosili strah, kako bi proterali Srbe sa KiM. Ističe da smo 98. godine 98 sela je etnički očišćeno.

- Najstrašnija su kidnapovanja, kada neko krene u neko mesto, tada su nestajali, bilo je jako nesigurno, niste mogli da znate da li ćete stići tamo gde ste krenuli – rekao je Anđelković.

