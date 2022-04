'Svi pritisci će se zvati juče!' KARIĆ ZA PINK: Vučić je dokazao da može da se nosi i sa najtežim situacijama, i sada će uraditi najbolje za Srbiju!

U Srbiji se sve menja na bolje, vlast predsednika Vučića pokrenula je sve u zemlji, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK biznismen Bogoljub Karić.

- Pritisci sa svih strana su izuzetno veliki na našu zemlju, ali uspešni vladari i iskusni vladari uspevaju da prevaziđu probleme. Svi ovi pritisci će se zvati juče. Sutra će sve biti drugačije – rekao je Karić.

Kako kaže, Srbija je lider u regionu danas, dodaje da nas sve više zemalja poštuje i ceni.

- Imamo sve više fabrika koje se otvaraju u zemlju, već sada je zaposlenost mnogo veća nego što je bila ranijih godina. Standard raste... Ako uzmemo u obzir da živimo u državi koja je bila izopštena iz sveta, a da je danas vraćena u normalni tok i u dobre odnose sa svim zemljama u svetu – rekao je Karić.



Ističe da je čak i komunikacija sa SAD uspešna, ona, kako kaže, nije laka, ali je uspešna.

- Vučić je ozbiljan političar i državnik i on sagledava sve strane, non stop je u kontaktu sa svim stranama sveta. Za to vreme imaju ljudi koji se nalaze oko njega, a sigurno bi mu zabili nož u leđa – rekao je Karić.

On ističe da svako mora da se ugleda na njega, počevši na nivou opština širom zemlje.

- Oni treba da shvate da su dobri onoliko koliko budu dobre sluge, kao i da se cene onoliko koliko su sposobni da rade i urade – rekao je Karić.

Kada su pritisci međunarodne zajednice i uvođenje sankcija Rusiji, Karić je rekao da SAD treba da shvati i da nam pomogne da je Srbija u situaciji kada treba da nas puste i da nam pomognu u razvoju.

- Mi ne treba da sečeno granu na kojoj sedimo. Ukoliko uvedemo sankcije Rusiji, stavljamo ključ i katanac na ulazak mnogih investicija – rekao je Karić.

Ističe da je situacija veoma složena i teška. Dodaje da je Vučić dokazao da može da se nosi i sa najtežim stvarima, i kako kaže, očekuje da će i u ovoj situaciji moći da uradi najbolje za nas.

- Molim sve svetske sile da nam pomognu i da ostanemo neutralni, jer smo krenuli put razvoja i nikako ne bi bilo dobro da to sada prekidamo – rekao je Karić.



