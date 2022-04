ANA BRNABIĆ ZA PINK: SAD su eksplicitnije od EU u kritici Prištine i Kurtija za neurađeno i za neiskren stav prema dijalogu

Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je za TV Pink da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sve načine trudi da u našoj državi sačuva mir i stabilnost.

"ODNOS SRBIJE I SAD JE DRUGAČIJI"

Kako je navela, odnosi Srbije i SAD su se od pokretanja inicijative Otvoreni Balkan promenili, iako suštinski nemaju slične stavove o pojedinim bitnim pitanjima.

- Ono što se promenilo je to što oni sada čuju, i slušaju našu stranu, argumentaciju... Oni su eksplicitniji od EU u toj kritici Prištine i Aljbina Kurtija, za ono što nije urađeno, i za njihov neiskren stav, za to što nisu formirali ZSO, što su zabranili Srbima da učestvuju na referendumu, izborima... Oni su povukli neke poteze zahvaljujući kojima je Priština ukinula takse na robu - rekla je Brnabić.

Brnabić kaže da stav SAD prilično pomaže tome da se Priština vrati za pregovarački sto sa Srbijom.

- Imamo odlične odnose sa kompanijama SAD, znamo koliko je fabrika došlo do nas - navela je Brnabić, pa dodala:

- To je jedna stvar koja nas povezuje, i karta na koju uvek igramo. Te stvari olakšavaju političke odnpse. Ja mislim da Vučić ceni tu američku iksrenost i otvorenost. Slažemo se da se ne slažemo u nekim stvarima, ali hajde da vidimo šta možemo da uradimo - dodala je.

KURTI JE "MALI HITLER"

Brnabić je dodala da je odgovor ministra Selakovića Aljbinu Kurtiju, koji je predsednika nazvao "mali Hitler" potpuno opravdan.

- On teži stvaranju Velike Albanije, a to je ono što su nacisti propagirali. Adekvatno je da Kurtija zovemo mali Hitler - rekla je Brnabić.

Govoreći o najnovijim dešavanjima na KiM, Brnabić ističe da je zabrinutost povodom eksalacije nasilja izuzetno prisutna.

- Vidi se po mnogo stvari, imamo situaciju sa manastirom Visoki Dečani, Kurti uskraćuje osnovna ljudska prava, ne dozvoljava ljudima da glasaju na izborima... T zabrinjava, mi molimo naše partnere u EU i SAD da to uzmu u razmatranje i da nam pomognu da sačuvamo mir i stabilnost - navela je Brnabić.

"NIKO NE SME DA DOĐE U SRBIJU I DA NAS UCENJUJE I PRETI"

Kako je dodala, pritisci da se Rusiji uvedu sankcije su svakodnevni.

- Uspeli smo da dođemo do toga da smo zemlja toliko poštovana, gde se niko e usuđuje da dođe u beograd, da nas ne ucenjuje i da nas preti. To je postigao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. zaista, mi smo zemlja koja ima veliko poštovanje zahvaljujući mudroj politici. Uvek se trude da saslušaju i da koliko god mogu razumeju naš stav prema sankcijama, koji je posledica svega što se dešavalo devedesetih godina. Sada je mnogo drugačije razgovarati sa našim partnerima. I juče na sastancima, i svima pre, mi nismo čuli ucene i pretnje. razgovori su teški, ali bar svako kaže šta misli - rekla je Brnabić.

"SRBIJA JE GARANT DEJSTONSKOG SPORAZUMA"

Brnabić se potom dotakla Dejtonskog sporazuma, i navela da je Srbja garant istog.

- Principijalnost u vođenju naše spoljne politike nas štiti. Mi u tom smislu moramo da štitimo Republiku Srpsku. Ne možete ništa da menjate a da ne pitate, to vodi ka nestabilnosti, a mi želimo stabilnost - rekla je Brnabić.

"AGDENDA DIGITALIZACIJE DONELA REZULTAT"

Govoreći o ekonomiji Srbije, Brnabić kaže da je preponosna na sve što je Srbija postigla.

- Ja sam vodila taj savet, i čitava agenda digitalizacije donela je rezultat. Pokazuje se koliko se naša ekonomija transformisala. Bila sam presrećna za Uskrs, stigli su podaci iz banke. Nama je u prva dva meseca ove godine izvoz IT sektora bio isti kao ukupna godina 2012. godine.

Ona je rekla da će Srbija da nastavi ovim tempom, jer je od velikog značaja.

- Mi smo zemlja koja sada ima kapacitete kao jedna Velika Britanija - dodala je.

"SRBIJA IMA REZERVE ZAHVALJUJUĆI PAMETNOJ POLITICI"

- Država je jaka u svakoj krizi. Ona je jaka ako svi mi zajedno, i svaki pojedinac čuva resurse, energiju. Na nama je da se potrudimo da pružimo sve što možemo - rekla je premijerka, komentarišući svetsku ekonomsku krizu.

- Sve što imamo u rezervama, nama nije palo sa neba. Mi smo našu kuću gradili od temelja, ciglu po ciglu. To nije rezultat koji je sad stvoren, nego rezultat svih ovih godina iza nas. Danas kada pomislite na to, ništa mi nismo nasledili, mi smo sve to stvorili. U toj teško 2021. godine otvorili smo čitav klaster, imamo dobre odnose sa EU, a imamo i takve odnose sa Ruskom Federacijom, zahvaljujući odnosa Putina i Vučića. Mi smo već napravili tim za pregovore oko tog dugoročnog aranžmana - priča Brnabić.

Kako objašnjava, to što Srbija sada ima hranu, u pitanju je strateško ulaganje u privredu.

- Juče sam se sastala sa privrednicima, pričali smo o izvozu žita. Da pustimo silose, ali da sa druge strane i mi ostanemo obezbeđeni. Sutra se završava prijava za izvoz - navela je Brnabić.

Brnabić se dotakla i laži upućenih protiv Srbije, nadovezujući se na laž tajkunskih medija koji su napisali da Srbija ne priznaje teritorijalni integritet Ukrajine.

- To je moglo potpuno da uruši sliku Srbije - rekla je Brnabić, pa dodala:

- Imamo Sloveniju... Naši odnosi su kontinuirano dobri sa njima, i kada je Janša bio premijer, a i sada, u čestitiki je Vučić rekao " Hvala Sloveniji na podršci" - dodala je, navodeći da su pojedini mediji na sve načine pokušali da "izvrnu" istinu.

