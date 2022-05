SRBIJA JE JEDINA U EVROPI KOJA IMA FK-3! Radulović za Pink objasnio sve o ovom modernom RAKETNOM SISTEMU, pa pomenuo i kineski avion L-15 (VIDEO)

Vojni analitičar Vlade Radulović istakao da je sistem FK3 nema niko u Evropi.

- Srbija je jedna od dve zemlje koja ima ovoj sistem u upotrebi, pored Tajlanda. To jeste jedna od njegovih specifičnosti, ona nema veze ni sa taktičko tehničkim karakteristikama, ni sa cenom - naveo je Radulović.

On je objasnio da Kinezi imaju zadejstvovan položaj koji broji 4, pa i 6 baterija, dakle divizio može da broji i 3 i 4 i 6 baterijia, samo je pitanje primene.

- Ako se držite osnovnih postavki onda se istovremeno gađa šest ciljeva - naveo je Radulović.

Govoreći o mogućoj nabavci kineskog supersoničnog dvomotornog aviona L-15, Radulović je rekao da je on najbliži ruskom JAKU 130 i to ne čudi jer su inžinjeri ruskog biroa i učestvovali u njegovoj konstrukciji.

- Suštinski je reč o avionu namenjenom za školsko borbenu obuku koji može da vrši i borbena dejstva. Može da ponese do 3,5 tona ubojnih sredstava - objasnio je Radulović i dodao da se ovaj avion ne može porediti ni sa Rafalima, ni sa Migovima.

Kako je dodao, L-15 ima dobar motor, u pitanju je vrlo interesantan koncept.

- Njegova osnovna prednost je što je višekanalni, to je značajan kvalitetni pomak - istakao je Vasiljević i objasnio da je srce tog sitema višenamenska radarska stanica.

- Avioni koji mogu služiti i za naprednu obuku, pokazali su se kao vrlo interesantni - naveo je Radulović.

Penzionisani general Stanko Vasiljević je govoreći o sistemu FK-3 kaže da je u pitanju sistem velikog dometa, to je možda sistem srednjeg dometa za neke velike zemlje poput Kine ili Rusije.

- Imajući u vidu teritoriju Srbije i da je udaljenost između krajnjih tačka 488 kilometara, a po pravcu istok zapad od 250 do 306 kilometara smatram da je domet od više od 100 kilometara koji poseduje ovaj raketni sistem, sistem velikog dometa. Imamo sisteme malog dometa, to su lako prenosni sistemi od pet do 20 kilometara, sisteme srednjeg dometa od 20 do 75 kilomatara i sve preko toga je sistem velikog dometa - objasnio je Vasiljević.

Prema njegovim rečima, to je moderan raketni sistem koji može da gađa sve - i helikoptere, rakete, dronove.