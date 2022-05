'ZBOG VUČIĆA SE U SVETU ČUJE GLAS SRBIJE!' Darko Glišić za Pink: Predsednik ima nepodeljeno poverenje građana da sačuva mir i stabilnost (VIDEO)

Glišić ističe da Srbija ima lidera koji razgovara sa najuticajnijim svetskim liderima, te da se nada da će rezultat biti zaštita našeg naroda na KiM i dalji ekonomski razvoj koji je nazvao najvažnijim nacionalnim interesom Srbije.

Ozbiljni ljudi kojima je stalo do toga da građani države koju vode imaju mir i stabilnost, nemaju nameru da se ponašaju neodgovorno, i naš predsednik neće uraditi ništa što bi zemlju dovelo u nestabilnost i sukobe, izjavio je predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić.

- Verujem u to što radi predsednik, nije mu lako, ali vidimo borbu nekoga ko ima nepodeljeno poverenje građana Srbije da sačuva mir, sve građane i razvojnu šansu koju imamo već nekoliko godina. To neće biti laka borba, što se videlo po razgovorima u Nemačkoj i juče, niti se može olako posmatrati sve što se dešava u svetu, a to su okolnosti koje stvaraju dodatni pritisak - rekao je Glišić za „Novo jutro“.

Ističe da srpski predsednik razgovara sa najuticajnijim svetskim liderima, što stvara priliku da se glas naše zemlje čuje. Kako kaže, Vučić je krenuo „iz minus faze“ u podizanje države, te da Srbija nije imala ugled, a njen glas se nije ni čuo.

- Principi nisu jača strana međunarodne zajednice, tako da teritorijalni integritet važi za neku zemlju, ali ne i za Srbiju što samo govori u kakvom se položaju nalazi rukovodstvo i ne znam odakle predsednik Republike crpi snagu da se bori za interese ove države, ali vidimo da njegov glas čuju i uvažavaju najznačajniji svetski lideri - rekao je Glišić.

Dodao je da očekuje da će rezultat biti zaštita našeg naroda na KiM i dalji ekonomski razvoj koji je nazvao najvažnijim nacionalnim interesom Srbije.