Ubice na Banjici i na Novom Beogradu angažovane 'AD HOC'! Spasić za Pink: U praksi se to zove 'mentol', a jedno pitanje je KLJUČNO (VIDEO)

U Srbiji nema elitnih profesionalnih ubica.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da Srbija nema profesionalne ubice, one koji ne ostavljaju nikakav trag i informacije o sebi.

- Ovo su ubice koje neko angažuje za ad hoc izvršenje zadatka. Ako se pokaže da je dobar kasnije će dobijati poslove. Ako se ne pokaže da je dobar kasnije će dobijati poslove. Ubistvo vlasnika restorana "Ritual" i ubistvo na Banjici samo bih povezao zbog neposrednog kontakta između ubica i ubijenih - naveo je Spasić.

Ubica je na Novom Beogradu dozvolio sebi da uđe u kafić i svi su ga videli, koliko god da je imao masku. Isto tako, ovaj na Banjici ulazi u teretanu. To su ad hoc plaćene ubice. Policija to uspešno uspeva da otkrije

Spasić je međutim ukazao da su obojica bila na putu profesionalizma, na šta ukazuje podatak da tokom likvidacije niko drugi osim žrtve nije povređen.

- Verujem da su oba ubistva povezana sa nekom drogom. Opet se radi o borbi za teritoriju. Neko treći je to mogao da reguliše. Bira se "mentol" kako se to zove u praksi, osoba koju baš briga šta će biti sa njim, važno mi je samo da obavi posao - rekao je Spasić i dodao da se postavlja pitanje ko stoji iza tih ubistava.

Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, kaže da sukobi među kriminalnim grupama neprekidno traju, posebno kada su vođe uhapšene, a ovo su repovi.

ČETIRI VRSTE UBICA

- Postoje četiri vrste ubica - jedno su profesionalni, to je takozvana elita koje nema prostoru bivše Jugoslavije i oni se uglavnom uvoze iz inostranstva, to su plaćenici koji rade snajperom i za to dobijaju velike pare. Mete su ili velike mafijaške vođe ili političari. Druga grupa su ljuda koji su došli sa ratišta. Oni su prilično aljkavi i rade za sitne pare, te uglavnom koriste ekspolozivna sredstva. Treća grupa su bivši pripadnici služba bezbednosnih snaga koji taj posao obaljaju prilično profesionalno, a četvrta grupa su sitni kriminalci - navela je Mišev.