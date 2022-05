Vučić otvorio Sajam automobila: Ponosan sam na Beograd i Srbiju! Ovo je prva ovakva manifestacija u Evropi održana nakon pandemije!(FOTO+VIDEO)

Predsednik je rekao da kroz automobilsku industriju obezbeđujemo još veći broj poslova, više mesta za zaposlenje i rast bruto domaćeg proizvoda.

On je nešto pre 10 časova stigao na Sajam u pratnji ministara Anđelke Atanasković i Tomislava Momirovića.

- Henri Ford rekao je da je najbolji automobil nov automobil. Ponosan sam na Beograd i Srbiju, jer se ovakva manifestacija prvi put nakon dvogodišnje pauze održava upravo kod nas. U hali Beogradskog sajma predstaviće se 200 izlagača sa 140 modela od kojih su, kako je akcentovao, mnogi na hibridni pogon što je važno za našu planetu kako bismo je što zeleniju i zdraviju ostavili svojim pokolenjima - rekao je Vučić.

- Proglašavam sajam, auto-moto sajam... ako još jednom pomenem sajam u rečenici dobiću nagradu... otvorenim - našalio se predsednik koji se na trenutak zbunio pa kroz osmeh proglasio sajam otvorenim posle čega je usledio buran aplauz.

Predsednik je rekao da u Srbiji niču fabrike vodećih imena iz auto industrije.

Novosti za fabriku u Kragujevcu

- Stelantis će u Kragujevcu proizvoditi najmoderniji električni gradski automobil. On će proširiti svoj portfolio u našoj zemlji. Radi se o tehnološki najnaprednijim električnim vozilima. Uveren sam da je budućnost naše autoindustrije svetla. Verujem da ćemo ceo lanac u proizvodnji električnih automobila napraviti u našoj zemlji- rekao je Vučić. - Uskoro, do kraja juna, očekujem odluke dva proizvođača i to bi bila najveća promena za našu zemlju ukolio bi uspeli da dovedemo bar jednog ovde od njih - rekao je predsednik.