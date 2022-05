VUČIĆ SA PRVIM ČOVEKOM SE U NAUČNO-TEHNOLOŠKOM PARKU: Izvoz IT sektora u prva tri meseca skoro 600 miliona evra, popisan ugovor o zajedničkom projektu

Predsednik Republike Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom.

Vučić i Mišel su obišli kompanije u Naučno-tehnološkom parku, nakon čega je potpisan ugovor o zajedničkom projektu.

Predsednik Srbije izjavio je tokom obilaska Naučno-tehnološkog parka Beograd da je Srbija prva tri meseca ove godine ostvarila izvoz u IT sektoru u vrednosti od skoro 600 miliona evra.

Vučić je rekao da je Srbija, na početku procesa digitalizacije, pre tri, četiri godine, imala godišnji izvoz u tom sektoru oko 500 miliona evra, dok je taj izvoz sada prevaziđen već u prvom kvartalu.

"To je ogromna i fantastična promena u odnosu na prethodnih tri ili četiri godine", rekao je Vučić.

Naglasio je da je ponosan na te mlade ljude koji razvijaju IT sektor u našoj zemlji i istakao da imamo puno pametnih mladih ljudi.

Takođe, rekao je da za NTP Beograd treba da se gradi još jedna zgrada i da je pre četiri godine tu bilo svega dvadesetak inovativnih kompanija, dok ih sada ima oko120.

Finansiranje za 4 kompanije

Četiri kompanije koje posluje u NTP Beograd biće finansirane ovim sredstvima, a to su: Charge&Go, Anoris tehnology, Pirate Art i Design.

Vučić je razgovarao sa vlasnikom "Charge&Go" Milošem Kostićem koji mu je predstavio inovativnu platformu koja umrežava vozace električnih automobila i vlasnike punjača.

Pomoću platforme se može upravljati energijom i potrošnjom na samim sistemima stanica, kao i obaviti daljinska povera svakog punjača.

"Prazna vam je baterija i pitate se gde da pronađte punjač, kako to da obavite i koliko to košta", rekao je Kostić i istakao da preko vozači mogu putem jednog klika na mobilnom telefonu da pronađu punjač, obave usluge i završe put.

Kaže da su animirali različite kompanije, na primer Puteve Srbije i benzinske stanice i da sada imaju u svojoj mreži 44 javna punjača dostupna za vlasnike električnih automobila.

Vučić ga je pitao koliko košta punjenje,a Kostić mu je rekao:

"To se trenutno meri po minutu, najači i najbrži su na autoputevima, na pređenih 100 km ako noću pune kod kuće to iznosi 1,5 evra, a na autoputu između četiri i pet evra, što je skoro nego duplo niža cena od dizela", naveo je on.

Vučić je razgovarao i sa predstavnicima Anoris tehnology, koji su objasnili da su napravili prvu u svetu pametnu rukavicu za slepe osobe.

Zahvaljujući pametnoj rukavici Anora koju je razvio mladi tim kompanije Anoris Tećnology, slepe i slabovide osobe mogu lakše da se orijentišu u prostoru, da prepoznaju boje, novčanice i objekte, a staratelji ili prijatelji da prate njihovo kretanje.

Vođa tima je rekao da takva rukavica košta svega 380 evra u Srbiji i da je to kod nas prva moderna tehnologija za tu namenu

Pametna rukavica može da se koristi preko mobilnog telefona, ali i bez njega.

- Video sam na dva mesta ovde reči Srbina Nikole Tesle, koji je rekao da 'mislim da nema većeg uzbuđenja nego kad izumitelj vidi svoju kreaciju kako se razvija ka uspehu' - rekao je Vučić.

Vučić je poželeo mladim inžinjerima da se kreacije njihovog uma ostvare, kao i Tesli.

- Za nas je važno to što smo mogli da vidimo koliko smo prožeiti zajedničkim vezama, ne samo teškim stvarima u odnosu sa EU - rekao je Vučić.

Kada sam pre pet godina bio, ovde je bilo 20 kompanija, sada ih je 120. U međuvremenu smo izgradili naučne parkove u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu

Vučić je istakao da nikakve šanse ne bi bilo da se sve ovo napravi da nije podrške EU i ne samo finansijske.

Hvala predsedniku Mišelu što je došao da ovde provede ceo dan, ali i celu noć

Šarl Mišel kaže da je zadovoljan što je u Srbije, jer je Srbija ne samo partner, nego i prijatelj.

- Ovo firme su naša budućnost. Danas imamo priliku da se bavimo važnim temama. Smatrama da je proces pristupanja za našu zajedničku budućnost. Uveren sam da ćemo popodne preduzeti korake u pravom smeru - naveo je Mišel.

Nakon obilaska Naučno-tehnološkog parka razgovaraće i o svim teškim i značajnim temama.

U 16 časova sastanak Vučića i Mišela

Za 16 časova planiran je sastanak Vučića i Mišela u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, a zatim će u 17 sati uslediti izjave za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić je u nedelju rekao da sa Mišelom očekuje dobre razgovore o evropskoj budućnosti Srbije.

- Šarl Mišel je iskreni prijatelj naše zemlje, to stvarno mislim, i pomogao nam je sa derogacijom pravila za treće zemlje, i on i Ursula Fon Der Lajen. Hvala im na tome - kazao je tada Vučić.

Mišel je u sredu predložio formiranje Evropske geopolitičke zajednice koja bi doprinela približavanju i jačanju saradnje evropskih zemalja, uključujući i Zapadni Balkan, na rešavanju zajedničkih izazova, promociji mira, stabilnosti i bezbednosti na zajedničkom kontinentu.

- Zemlje Zapadnog Balkana, zemlje koje se pridružuju iz našeg istočnog partnerstva i druge evropske zemlje sa kojima imamo bliske odnose su prve na koje ovde mislim. Lideri zemalja koje koje bi učestovale u ovom projektu sastajali bi se najmanje dva puta godišnje, a spoljna politika bi bila najvažnija oblast saradnje u okviru te zajednice - poručio je Mišel.

Posetom Srbiji Mišel će otpočeti balkansku turneju, tokom koje će 20. maja iz Beograda otputovati Albaniju, a zatim i u BiH, gde će biti do 21. maja.