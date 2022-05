'VEČERAS ĆU MIRNIJE DA SPAVAM!' Vučić: Orban nam je rešio problem u roku od sekund!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da teška zima čeka ceo svet ali da se suštinski kriza ne vidi u Srbiji.

- Ništa ne nedostaje, ali mi znamo kroz šta se ogleda ta kriza. Pitao sam Orbana možemo li da čuvamo deo energenata u Mađarskoj jer nemamo dovoljne kapacitete, u roku od sekund je rekao da može, da nema problema i da je rešeno. Večeras ću mirnije da spavam jer znam da smo rešili problem zahvaljujući Viktoru - kazao je predsednik Vučić.

Predsednik je se zahvalio Orbanu i istakao da će Srbija i Mađarska nastaviti da grade partnerski odnos.

- Pre svega jedno veliko hvala Viktoru Orbanu, iskrenom prijatelju Srbije, a rezultati više govore od reči, a oni su velike. Mađarska je bila sedma zemlja Eu u trgovinskoj razmeni sa Srbijom, danas je broj dva. Neverovatan je napredak naših odnosa, to će ići dalje i napredovaće brže. To govori o poverenju, ali i poštovanju. Zahvalajući Orbanu da čuje i sasluša jedan narod sa Balkana i njegove rpedstavnike, da se bori za nas… jedan jedini koji je bio uz Srbiju bio je ministar spoljnih poslova Mađarske, naravno, po nalogu Viktora Orbana. To građani Srbije ne smeju da zaborave. Zahvalnost prema Mađarskoj moramo da pokazujemo - rekao je predsednik.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban prisustvovali su danas svečanom otvaranju 89. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu sa početkom u 11.sati.