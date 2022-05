Hrvati linčuju Vučića samo zato što traži pravdu za pobijenu srpsku decu!

Srpsko Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četiri visoka oficira Hrvatske vojske zbog ratnih zločina, jer su u operaciji "Oluja" 7. i 8. avgusta 1995. naredili avionsko raketiranje kolone izbeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mestu Svodna kod Novog Grada Optužnica kojom se nastoji privođenje pravdi odgovornih za ubijanje 13 civila i ranjavanje 24 ljudi koji su bežali od zločinačke akcije "Oluja" predata je Sudu za ratne zločine na potvrđivanje.

U tom bezumnom raketiranju poginuli su: Darinka Drča (68) i njeni unuci Jovica Drča (6) i Mirjana Dubajić (21),

brat i sestra Nevenka (11) i Žarko (9) Rajić,

Krstan Vuković (44) i njegov sin Darko (13),

Branko Stjelja (72) i njegov sin Mirko (34), poginuli su tog kobnog dana, a još pedesetak osoba je ranjeno, ponajviše dece.

Odluka da se konačno dođe do pravde posle 27 godina izazvala je bes u Zagrebu, odakle gotovo svakodnevno stižu pretnje.

Milanović preti Srbiji - koštaće vas optužnica!

Predsednik Zoran Milanović rekao je da će Srbiju koštati optužnica koju su podigli protiv četiri visoka oficira Hrvatske vojske zbog navodnih ratnih zločina i prozvao srpske političare za "neinteligentno ponašanje" s kojim nikada neće uspeti ući u Evropsku uniju

- Ove optužnice su se dogodile uprkos našim višegodišnjim nastojanjima da ih uverimo da se ne igraju s vatrom i da će ih to koštati. Ne mogu biti pristojniji, nadam se da me slušaju. Maknite se od toga ljudi, u protivnom, neka ih ne iznenađuju reakcije desničarskih poslanika u Saboru. Problem je u tome što tako misli većina ljudi u Hrvatskoj - rekao je hrvatski predsednik novinarima.

Milanović je pozvao Vučića "da to ne rade".

- Ja mogu do određene mere stvari retorički držati pod kontrolom. Ali da onda dođe ovo iz Beograda i kako da onda objasnim da vodimo dobronamernu politiku - zapitao se hrvatski predsednik.

Vučić: Nisu tamo Srbi ubijali Hrvate, nego Hrvati Srbe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanje N1 plaši li se optužnice zbog njegovog govora u Glini 1995. kao eventualnog odgovora Hrvatske na optužnice protiv četiri hrvatska generala u Srbiji, rekao da "nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe".

- Drago mi je da ste se vi obradovali optužnici koju Hrvati planiraju da podignu protiv mene, ali verujte, ja joj se više radujem nego vi... Ponosan sam na sve to o čemu oni govore. Izgleda da ste zaboravili šta se dogodilo 95. Nisu tamo Srbi ubijali Hrvate, nego Hrvati Srbe... Ja nikoga nisam ubijao, a ti ljudi jesu i to decu. Žao mi je što to vi na N1 ne vidite i što vam srpska deca nisu važna. Meni jesu, mnogo važnija od moje i bilo kakve druge sudbine. To je kada mislite da možete da počinjavate zločine. Teški zločini, progon, ubistva dece ne smeju da prođu nekažnjeno. Nikada nikoga nisam ubio i ponosan sam na tu činjenicu - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da ništa sporno nema u vezi njegovog govora u Glini za šta stižu najave iz Hrvatske da će ga tužiti kao odgovor na optužnice koje je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo protiv četvorice hrvatska pilota za bombardovanje izbegličke kolone u Oluji.

Takođe, predsednik Srbije je juče u obraćanju iz Davosa gde prisustvuje godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma rekao da on nema problema sa Hrvatima.

- Želim da predstavnici hrvatske manjine učestvuju u radu Vlade. Neko ima problema sa provođenjem ratnih zločina, pokrenuta je hajka, preti se celoj zemlji. Pre nekoliko meseci izašli su sa pričom da sam tukao zatvorenike u ratu u Petrinji, a ja nikad nisam bio tamo u celom životu. Zamislite da mi tako nešto izmislimo za predsednika druge zemlje, da li mislite da je neko rekao izvinite zbog svih tih laži? Samo su nastavili sa istom vrstom kampanje misleći da je sve dozvoljeno. Jer Srbija nikada neće biti dovoljno mala dovoljno slaba koliko bi neki ljudi želeli. Što se tiče reakcija na optužnicu, nisam se mešao, te odluke donosi Tužilaštvo za ratne zločine, niti bih se mešao, ali sam ponosam na činjenicu da će ubijena deca imati nadu, odnosno neko od njihovih preživelih, da će pravda biti bar delimično zadovoljena.

- Kako ćemo da objasnimo nekome da se neko protivi tome da ubice dece od 9 i 11 godina budu kažnjeni - male Nevene i Žarka Rajić. Da li hoćete da životi te nevine dečice budu bačeni onako jer je nekome palo na pamet da ima pravo da baca bombe i ubija decu? Da li su ta deca nekome pretila idući Petrovačkom cestom u zbegu da se spasu i da mogu da žive normalno kada su imali 9 i 11 godina? I niste se setili da kažete nešto o tom zločinu, nisu poveli postupak, ništa. I onda je kriva Srbija - jer je dozvoljeno ubijati decu, ali nije dozvoljeno pokretati postupke.

- Jer kad pokrenete postupak - neće ući u EU. Moguće, vi ste veliki i moćni. Strašno nam je važna EU, ali dete od 9 i 11 godina, Rajići, mnogo su nam važniji od svakog NATO-a, Evropske unije i svega drugog. Nemam nijednu težu reč za Hrvate - mi ćemo da radimo svoj posao, oni svoj. Da ih molim da ih umoljavamo, da puzimo i da klečimo, dok sam predsednik Srbije taj film nećete gledati. Oni koji su ubijali decu moraju da odgovaraju - poručio je predsednik.

Podsetimo, iz susedne Hrvatske pristigle nove pretnje protiv Srbije - da se podigne optužnica protiv predsednika Aleksandra Vučića!

Iz Hrvatske su stigle nove pretnje zbog optužnice koju je srpsko Tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv četiri visoka hrvatska oficira, koji su tada naredili napade na srpske izbeglice na Petrovačkoj cesti. Ovaj put jedan od predloga je i podizanje optužnice protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U tekstu hrvatskog Jutarnjeg lista posebno se ističe plan potpredsednika "Mosta" Nikole Grmoje da se podigne optužnica protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

- Vreme je da se konačno počnemo ponašati kao suverena država i blokiramo pregovore Srbije za ulazak u EU. Jedini adekvatan odgovor na ove skandalozne postupke Srbije bilo bi podizanje optužnice protiv Vučića, jer je u okupiranoj Glini poticao na pobunu i agresiju protiv Hrvatske i zazivao granice Velike Srbije - rekao je Grmoja.

Takođe, ovo nije prvi put da se u hrvatskim medijima plasiraju laži o predsedniku Vučiću. Tako je krajem prošle godine u hrvatskim medijima objavljen iskaz "svedoka" koji tvrdi da je lično video Aleksandra Vučića kako 1991. u Petrinji tuče Hrvate, muči ih i preti im klanjem.

Ipak, istina je da Vučić za vreme rata 1991. nikada nije bio u Hrvatskoj, kao i da se u tom periodu nije bavio politikom, već je bio student.

