RATKO MLADIĆ U JAKO LOŠEM STANJU: General sve gore, a 'leči' ga zloglasni doktor

Advokat generala Ratka Mladića Branko Lukić izjavio je da je general u vrlo lošem zdravstvenom stanju.

Ističe da je više ne zna ni da nabroji od čega general Ratko Mladić trenutno boluje. Advokat ističe da je haški lekar Paulus Falke (zvani Doktor smrt) i dalje „gospodar života i smrti“ u Haškom tribunalu.

Lukić ističe da Haški tribunal fabrikuje i kreira dokaze, a prave dokaze ili uništavaju, ili neće da ih čuju.

– Taj sud je, kao što je general Mladić volio da kaže, komisija NATO pakta. Oni su radili ono što im je bio zadatak i njih nisu interesovale činjenice – izjavio je Branko Lukić.

On je podsjetio na činjenicu da je glavni pomoćnik sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija 2018. godine izjavio da nije bilo sastanka vojnog vrha Republike Srpske na kojem je dogovoreno izvršenje krivičnog djela u Srebrenici, ni pisane odluke o tome, niti se to moglo vidjeti iz sastanaka o kojima postoje zabilješke.

– Mi smo to isticali u našoj žalbi! Mislite li da je to neko pročitao? To niko ni pročitao nije, niti ih je zanimilo da pročitaju – kazao je Branko Lukić za jutarnji program „Hepi“ TV.

Autor: