Vasiljević: Naoružanje i pomoć koju Ukrajina dobija, nema efekta i ne vodi smirivanju sukoba, već rasplamsavanju i dolivanja ulja na vatru! (VIDEO)

Komentarišući rat u Ukrajini, pukovnik u penziji Stanko Vasiljević, rekao je za PINK, da se činom dopremanja naoružnja i pružanja pomoći Ukrajini, ide po ivici noža.

- SAD na čelu i zemlje EU, odobrile su velika novčana sredstva odmah na početku sukoba, Amerika je 2,5 milijarde dolara dala za tu pomoć, a odobreno je 14 milijardi u narednom periodu. Dolazi se do toga da imamo narastanje sukoba i vrlo je moguća eskalacija u narednom periodu – rekao je Vasiljević.

Kako kaže, ni druge zemlje Evrope nisu ostale po strani, osim samo par njih.

- Mnoge zemlje su dale svoj doprinos u vidu zaštitne opreme i naoružanja. Sada Ukrajina traži teško naoružanje. Traže se tenkovi, avioni, brodovi, sada čak i protiv avionski sistemi. Nemačka je nekoliko dana odlučivala, i na kraju su rekli da će im isporučiti PVO sistem – rekao je Vasiljević.

Vasiljević je rekao da svo to naoružanje i pomoć nema efekta i ne vodi smirivanju sukoba, već rasplamsavanju i dolivanja ulja na vatru.

- Opasnost je da se može preći prag tolerancije suprotne strane, koji može da dovede do eskalacije sukoba – rekao je Vasiljević.

Boško Zorić, sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, kaže da dovoženje takvog naoružanja nije sigurno da bi se sukob prekinuo već da bi se dolilu ulje na vatru.

- To nisu neke velike količine, to moram da istaknem. Radi se o pojedinačnim komadima. Međutim, svakako to može dovesti do većeg sukoba – rekao je Zorić.

Kako kaže, svet je na ivici, zapad „pipa“ Rusiju, dokle je spremna da ide. A cilj je, kaže, da se Ukrajini onemogući izlazak na more.

- Reka Donjeck će biti granica između teritorija koje će se pripojiti Rusiji. Po meni, Ukrajina ima veliku opasnost da nestane kao ovakva kakva je danas – rekao je Zorić.

Prof.dr Duško Tomić, sa Univerziteta za globalne studije, rekao je da je svet na ivici potencijalnog velikog sukoba, u kojem nema mesta diplomatiji.

- Bojim se da će ova razigravanja stvoriti novi blok u vidu Rusije i Kine, koji imaju jako dobre ekonomske odnose. Isporuka ovih sistema nije u ogromnim količinama, nije to ni nov sistem, dok sa druge strane imamo rakete pete generacije koje u ovom trenutku nemaju ni Amerika ni Velika Britanija – rekao je Tomić.

Kako kaže, svet se nezaustavljivo širi u vojnim komponentama, i zveckaju oružja, dodaje da su usamnjeni napori Turske i još nekih zemalja da dođe do mira.

