ORLIĆ: Jeremić je državu koristio za svoj džep i interes

Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke istakao je da kad god propali diletant, ljubimac prištinskih separatista Vuk Jeremić progovori o "privatnom" i "ličnom" na štetu države, svi u Srbiji znaju da govori - iz bogatog sopstvenog iskustva. Kako je naveo, malo je onih koji su za svoj džep i svoj interes državu koristili, a narod unesrećili i upropastili, kako je to radio Jeremić sve dok mu se moglo.

- Po privatnoj liniji je i došao u priliku da državu rastura: da mu njegov razredni starešina nije dao u ruke spoljne poslove ove zemlje, nikad Jeremić ne bi ni bio u prilici da se na njen račun baškari po najskupljim svetskim hotelima, pije najskuplja pića i puši cigare, uzima na desetine hiljada evra na dnevnice, ili ubira na hiljade dolara mesečne plate - u vreme kada je pošten čovek u Srbiji bilo šta od toga mogao samo da sanja. A u vreme bahatog i lopovskog režima, čiji je Jeremić bio jedan od najvažnijih šrafova, prosečna plata u Srbiji jedva da je prelazila 300 evra, bez posla su ljudi ostajali preko noći, u stotinama hiljada se broje porodice koje su ostale tako bez hleba. Za njih Jeremića nije nikad bilo briga, jer dok je na račun tih ljudi uživao na visokoj nozi, odužio im se - sramnom trgovinom njihovom zemljom. Kosovo i Metohiju poslužio je kao na tacni Jeremić teroristima i separatistima iz Prištine, sramnim i kukavičkim debaklom pred MSP, a da nije - ni trepnuo - rekao je Orlić, pa dodao:

Slave ga zbog toga krvoloci srpskog naroda i dan - danas, kao da im je rod rođeni. Njemu se zahvaljuju preko svojih naslovnih strana, odaju mu priznanja javno pred međunarodnom zajednicom. Cene Jeremićeve "usluge" i svetski sponzori otimanja KiM od Srbije, kao i lopuže belosvetskog formata od Patrika Hoa do Emilija Lozoje, u čijem je društvu i talovima brukao Srbiju, uživljen u ulogu ovdašnjeg Roćena koji se cereka od zadovoljstva dok Srbiji psuje majku - sav zadovoljan i ponosan od pustoši koju je iza sebe ostavio. A sve je to uradio - za sebe. Vrlo lično i vrlo privatno. Jer to je jedino što je Jeremića ikada zanimalo.

Orlić navodi da ni danas ne prašta Aleksandru Vučiću što ništa od toga više, naprosto - ne može. Što je njemu i sličnim štetočinama trajno blokiran put ka državnoj kasi, uništena mu svaka šansa da ponovo vodi život nagojene pijavice, koja isisava narodu i sadašnjost i budućnost. Aleksandar Vučić tome i takvima jeste - neprobojna barijera. Kao što ne može da oprosti ni Srbiji što iza svog predsednika stoji snažno i složno, rešena da se ne vraća u kandže najgorima. Pa Jeremić današnju Srbiju na sva usta pljuje, a narod zauzvrat - samo učvršćuje svoje mišljenje o Jeremiću i rešenost da ga drži na političkoj deponiji, trajno. Jer danas se Srbija bori za svoju budućnost i čuva svoju decu, a Jeremić tome predstavlja - sve suprotno. I lično, i privatno, a i kao simbol - najgore prošlosti ove zemlje.

