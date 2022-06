POREZ JE SVETO PISMO! Siniša Mali za Pink: Košarkaški klubovi Zvezda i Patizan duguju oko SEDAM MILIONA EVRA za porez

Ministar finansija Siniša Mali je govoreći o pomoći države klubovima Crvena zvezda i Partizan, istakao da se radi o nasleđenom problemu koji traje decenijama.

Kako je naveo nije samo pitanje novca, problem je navika da državi možete da dugujete i da nije važno što svoje obaveze niste izvršili, a da istovremeno morate dobiti pomoć uvek kada vam je potrebna.

- Porez je sveto pismo, zato je važno da svaki građanin uzme fiskalni račun. Ako to ne uradimo sami smo sebe oštetili, nemamo jedan novi vrtić, parkić... Iz poreza finansiramo sve i zato je važno uzimati fiskalne račune - dodao je Mali.

Uradili smo detaljnu analizu poslovanja klubova Zvezda i Partizan. Oni su reprogramu, ali mi se čini da se samo dug nagomilava. Analizirali smo koliko je država pomogla Zvezdi i Partizanu, koji su u reprogramu. Krenimo od košarke, imamo analizu od 2012. do 2022. godine. KK Crvena zvezda je dobila 26 miliona evra, a KK Partizan 24,4 miliona evra. To je izbalansirana pomoć. Zvezda duguje 96,6 miliona dinara. KK Partizan 649,7 miliona dinara. Ako im ne pomognete to je veliki problem, a vidite koliko duguju.

On je naveo da su dugovi košarkaških klubova Zvezda i Partizan 750 miliona dinara, to je sedam miliona evra, a to su tri nova vrtića.

- FK Crvena zvezda je dobio 17,6 miliona evra i 40,5 miliona od Gasproma, gde im je država pomogla. A FK Partizan je dobio 14 miliona evra i tu je velika razlika. Zvezda je dobila skoro 50 miliona više zajedno sa sponzorom i moramo da nađemo jakog sponzora za crno-bele. Zvezda za porez duguje 859,7 miliona dinara, a Partizan 1.299.000.000 dinara. Crno-beli duguju mnogo više državi na ime poreza, ali moramo pod hitno da im nađemo jakog sponzora - zaključio je Siniša Mali.

Kako je dodao, Partizan je dobio manje od države, ali i duguje više za porez.

- Nismo videli veliku razliku između ulaganja u Zvezdu i Partizan i manjih klubova. U poslednje dve godine smo po 10 miliona evra izdavajali za preko 300 klubova u 17 sportova. Realno se nikada više nije izdvajalo za sport - naveo je Mali.

On je dodao da će taj iznos, ukoliko bude bilo novca, biti izdvojen i ove godine.

- Ko ne plati porez na štetu je svih nas - dodaje ministar i poručio da će država i dalje pomagati uz veću kontrolu finansija.

Država u Zvezdu i Partizan uložila više od 130 miliona evra

Nadam se da će građani na osnovu ovih brojki, građani vide koliko država stoji iza klubova. Država je uložila više od 130 miliona evra i u Zvezdu i u Partizan, a oni i dalje duguju za porez. To govori o njihovom stavu prema državi

- Tema poreza mora da bude svima u glavi. Ako ne uzmemo fiskalni račun, taj neko je stavio novac u džep - istakao je Mali.