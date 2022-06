MILOŠ VUČEVIĆ POSLAO PORUKU GRAĐANIMA CELE SRBIJE: Oglasio se na mrežama i uputio poziv - Evo o čemu je reč (VIDEO)

"Pozivam vas sa svih strana, iz svih krajeva naše lepe Srbije..."

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pozvao je građane da ovog leta posete Srpsku Atinu.

- Dragi prijatelji, pozivam vas da ovo leto provedete u našem Novom Sadu, srpskoj Atini, Evropskoj prestonici kulture - istakao je Vučević na svom Instagram profilu.

- Pozivam vas sa svih strana, iz svih krajeva naše lepe Srbije, od Subotice do Vranja, vas naše prijatelje sa Kosova i Metohije, pozivam naše prijatelje i braću iz Republike Srpske, susede Hrvate, našu braću iz Crne Gore, Severne Makedonije, sve vas koji volite i možete da dođete do Novog Sada. Biće mnogo toga da vidite, zaista samo ono što Evropska prestonica kulture može da ponudi ali i tradicionalno Novi Sad što organizuje. I verujte mi, da kada dođete, ponovo ćete se vratiti. Iskoristite i najbrži srpski voz, srpski Soko. Dođite od glavnog grada, od Beograda do Novog Sada, putujte našim boljim putevima. Uživajte na Fruškoj gori, našim manastirima, prelepim vinarijama, uživajte na našem moru Dunavu. Dođite u Novi Sad - poručuje Vučević.