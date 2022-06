'Evropski parlament je skup trećerazrednih političara, koji leče svoje frustracije' - Kesić za Pink: Oni su simbol netolerancije i šovinizma! (VIDEO)

Globalni indeks mira 2022. na najnižem je nivou u poslednjih 14 godina, pre svega pod pritiskom rusko-ukrajinskog sukoba, zatim i porasta cene hrane i energenata, a Obrad Kesić, politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, ističe za NOVO JUTRO TV PINK da se u ukrajinske krize primećuju i sve veći pritisci na Srbiju da prizna Kosovo.

Što se tiče Evrope taj nivo je porastao u 22, ali je opao u 12 država u istočnom delu kontinenta, a pored povećanja i izdvajanja za vojsku među članicama NATO alijanse, pojavljuje se i ideja o formiranju novog bezbednosnog saveza imeđu Velike Britanije, Ukrajine, Poljske i baltičkih država, a uz podršku Vašingtona.

U jeku ukrajinske krize, osećaju se, kaže Kesić i pritisci na Srbiju da prizna Kosovo. Kako kaže, celu situaciju otežavaju i direktne izjave članova evropskog parlamenta.

- Za mene taj parlament predstavlja skup trećerazrednih političara koji više ne mogu da prolaze među sopstvenim glasačima, pa ih za nagradu pošalju u Brisel kako bi ih se na neki način rešili, i to govori koliko su relevantni u nekim merilima politike. Sa druge strane oni jesu postali simbol netolerancije i šovinizma – rekao je Kesić.

Kako kaže, oni daju sebi pravo da osude celu crkvu, osuđuju patrijarha Ruske pravoslavne crkve.

- Oni misle da imaju pravo da određuju kako svaka porodica treba da živi i kako se definiše porodica. Svako društvo mora imati visok nivo tolerancije, ali moramo biti realni, ne možemo očekivati da muškarac treba da se porađa – rekao je Kesić.

On ističe da se oni sve više i više nalaze u sukobu sa svojim sopstvenim narodom.

Prof. dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka, rekla je da se u evropskom parlamentu ne libe da rade suprotno od onoga što se dešava u njihovim zemljama, ali i ističe da oni zapravo nisu ni izabrani od strane naroda da ih predstavljaju.

- Pokazalo se da tamo ljudi leče i svoje lične i porodične frustracije. Treba i to uzeti u obzir. Mada, sa neke strane to je dobro, jer se te ekstremne ideje mogu čuti na jednom mestu, a tako skupljene zajedno, predstavljaju jedan besmisleni dokument – rekla je Mitrović.

Kesić je rekao da ipak njihove poruke utiču na evro-skepticizam.

- To govori da stvarno postoji jedan diskonekt između realnosti, običnih ljudi, glasača koji bi trebalo da daju legitimitet svakom predstavniku, a za njih je vrlo upitno kako se biraju, na koji način – rekao je Kesić.

On je istakao da nije najbitnije to što oni napadaju Srbe ili Ruse, već to što je levica u Evropi postala jako netolerantna, postali su, dodaje, agresivni, najviše su za rat.

Autor: