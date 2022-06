Srbija je nezgodni svedok rušenja međunarodnog prava, i zbog toga bi nekima više odgovaralo da ni ne postoji, i da donosi odluke koje bi je uništile, rekao je bivši potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Čović.

Čović je rekao da je iza nas period ogromne koncentracije dolaska emisara i emirčića u Srbiju, sa raznoraznim porukama i tvrdim stavovima, pretnjama, ucenama i pritiscima.

- Ni oni u velikom broju ne razumeju ono o čemu govore, a opet su i svesni da ono o čemu pričaju nije realno. Ono što je očigledno jeste da smo mi nezgodan svedok, u smislu svega onoga što je urađeno na nama, kao i rušenja međunarodnog prava 1999. godine. Kao takav svedok, bilo bi im bolje da ne postojimo, ili da donesemo takve odluke da se faktički sami poništimo – rekao je Čović.

Kako kaže, oni bi da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, što se provlačilo u razne upakovane formulacije odnosa kao što su nekakav „sveobuhvatni sporazum“, „pravnoobavezujući sporazum“, i tako dalje.

- Takođe, sada imamo i dodatne pritiske u vidu uvođenja sankcija Rusiji. Moram to da uporedim sa onim što se dešava u Ukraiji, što radi Zelenski. Nema parlamenta, nema kongresa, konferencije za štampu, nema skupštine, pa do kućnog saveta, kome se on nije obratio za oružje, dajte ovo, dajte ono, i to sve sa grubim i uvredljivim pristupom prema evropskim liderima – rekao je Čović.

On je istakao da zatim ti isti ljudi treba negde da leče svoje frustracije, i dodaje da je odličan prostor za lečenje istih, zapravo Zapadni Balkan.

- Dođeš lepo na Zapadni Balkan i tu se iživljavaš. Šolcu je do skoro Zelenski branio dolazak u Kijev, a evo vidim da će danas biti u Kijevu – rekao je Čović.

Dodaje da imamo interesantan pristup dodatnih pritisaka, kako kaže pored prihvatanja nezavisnosti Kosova, uvođenja sankcija Rusiji, traže i odricanje od Republike Srpske, prihvatanje potpunog rušenja Dejtonskon sporazuma, kao i sankcionisanje i cenzuru medija.

- Ne možete vi da pričate baš šta želite, a da to njima ne odgovara. Zabranjeno je da mislite svojom glavom, treba isprati glave i nametnuti samo jedno razmišljanje – kaže Čović.

On dodaje da je takođe veliki problem novi savez koji žele da naprave u Evropi, kao da, kako kaže NATO pakt nije ostavio dovoljno žrtava.

