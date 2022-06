'IMAMO PŠENICE ZA CEO BALKAN' Ministar poljoprivrede Nedimović procenjuje da će ovogodišnji rod žita biti oko tri miliona tona

Žetva pšenice počeće za desetak dana, a očekuje se rod od tri miliona tona, što je dvostruko više nego što Srbiji treba, potvrdio je juče ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Ipak, dodao je ministar, mere kontrole izvoza ostaće na snazi.

- Mi proizvedemo dva, dva i po puta više pšenice nego što nam je neophodno, ali svakako ne smemo da zbog velike tražnje za izvozom ostanemo bez pšenice i brašna u Srbiji. To bi bila katastrofa. Naša proizvodnja je dovoljna za ceo Balkan. Srbija potroši 1,3 do 1,5 miliona tona za sve što joj je neophodno. Ako vam kažem da ćemo imati do 3,2 miliona tona sa prelaznim zalihama, imaćemo za dve i po Srbije sledeće godine pšenice, ali moramo biti budni - rekao je Nedimović.

On je opovrgao tvrdnje da je trenutno 900.000 tona pšenice starog roda u silosima i naveo da su zalihe do 500.000 tona.

Nedimović je istakao da je Vlada Srbije u četvrtak donela odluku o tromesečnim kvotama za izvoz pšenice zbog lakšeg planiranja logistike. On je naveo da su veliki zahtevi za izvoz ove žitarice i da je jedna arapska zemlja tražila da joj u jednoj isporuci izvezemo 240.000 tona.

- To je pola onoga što imamo do nove žetve. Odgovorili smo da prvo vidimo kolika nam je nova proizvodnja. Postoje ove kvote, mogu da se uklapaju - rekao je Nedimović.

Ministar poljoprivrede je naveo da su troškovi proizvodnje pšenice ove godine povećani za 60 do 70 procenata, ali i da je zarada znatno veća.

- Na produktnoj berzi u Novom Sadu je u petak kilogram pšenice koštao 38 dinara, a prošle godine je cena u žetvi bila 21 dinar. Na prinos od pet tona po hektaru, a biće i viši naročito u Vojvodini, profit neće biti manji od 800 evra, a to je gotovo dva puta više nego prošle godine. To je profit kod onih koji imaju svoju zemlju, a ako se uzima u zakup, onda je taj profit manji - rekao je ministar.

On je ocenio da je i ovogodišnja otkupna cena malina dobra, jer se u valjevskom i šabačkom kraju, gde je prvo počela berba ovog voća, plaća 600 dinara za kilogram, ali je problem nedostatak berača:

- Imamo 20.000 hektara pod malinjacima u Srbiji, nama 97 odsto malina ode u izvoz, a najviše u Francusku i Nemačku. Prošle godine smo izvezli voća za 824 miliona evra.

Ministar je najavio da će danas ili sutra početi popravka atarskih puteva ka malinjacima u ivanjičkom kraju i drugim delovima Srbije, gde su nevreme i grad odneli tu infrastrukturu. Nedimović je izneo da je izvoz voća u Rusiju stabilizovan, mada su troškovi transporta znatno povećani.

- Jagode smo izvezli više u poslednjih mesec dana nego u istom periodu prošle godine kada nije bilo rata. Otvorili smo nove tačke, idemo preko Turske, preko baltičkih zemalja i sve to funkcioniše mnogo bolje nego u martu i aprilu. Otklonjen je i problem izvoza jabuka u Rusiju, ali je problem logistika, jer je transport jednog kontejnera voća koštao 4.000 evra, a sada je 11.000 evra, a nemate šta da vratite - rekao je Nedimović.



CENE ZAMRZNUTE JOŠ DESETAK DANA



Cene osnovnih životnih namirnica u Srbiji zamrznute su još desetak dana, a ministar Nedimović napominje da je situacija u svetu što se tiče snabdevenosti i cenovnika veoma komplikovana.

- Ovo što se sada dešava na tržištu hrane u svetu je dečja igra u odnosu na ono što će biti za šest meseci ili godinu dana. Nije bilo setve u delovima Ukrajine, a pitanje je da li će biti žetve. Istovremeno, Rusija je zabranila izvoz kukuruza i pšenice - podsetio je Nedimović.

ZAŠTITA OD GRADA



Ministar Nedimović najavio je i da će u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske od grada biti zaštićen zapad Srbije, baš kako je zaštićen i valjevski kraj. Za automatsku protivgradnu zaštitu u tu svrhu izdvojeno je više od 40 miliona evra.

VLADA KUPUJE DODATNU PŠENICU



Vlada Srbije usmerila je 3,6 milijardi dinara za nabavku dodatnih 90.000 tona merkantilne pšenice, navodi se u rešenju objavljenom u "Službenom glasniku". Sredstva su obezbeđena kroz tekuću budžetsku rezervu.

