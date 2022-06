VUČIĆ: BORIĆEMO SE, NEĆEMO DA POBEGNEMO SA MEGDANA PROBLEMIMA! Veoma sam zabrinut za zimu, ali uradićemo sve kako bismo bili spremni!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da građani Srbije ne treba da brinu, i da se Srbija ne povlači. Kako je naglasio, država će uraditi sve što je u njenoj moći kako niko ne bi osetio krizu koja se najavljuje.

GRAĐANI SRBIJE NE TREBA DA BRINU

- Ugalj je najskuplji ikada, struja isto. Sve ide u lošem smeru, kao da se pravi neka vrsta "Loše oluje". Želim samo da kažem da ljudi ne treba da misle da se ne povlačimo, već da ćemo da se trudimo za nijansu više. Sve što možemo da učinimo, učinićemo za građane Srbije. Kriza se za sada ne oseća... - dodao je.

Vučić kaže da su finansije Srbije očvrsnute i uređene, te da nema mesta za preteranu brigu kada je u pitanju naša zemlja.

- Borićemo se, nećemo da pobegnemo sa megdana problemima, već čemo da idemo u susret njima - ponovio je Vučić.

Vučić je takođe, istakao da se nada da će srpski studenti i lekari ostaviti u zemlji, jer će im ona pružati sve bolje uslove.

Govoreći o Sednici saveta u Briselu, Vučić je naveo da će napraviti konsultacije sa članovima Vlade Srbije, gde će se doneti odluka o tome da li će putovati u Brisel. Kako je naveo, razgovaraće i sa ljudima iz Otvorenog Balkana kako bi uvideo i njihov stav.

- Sa naftom je situacija nešto bolja u Evropi, a za nas problem nastave od prvog novembra - rekao je Vučić govoreći o nafti.

INTERVJU DIJANE HRKALOVIĆ

Govoreći o intervjuu koji je bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović dala za jedan medij, Vučić je istakao da su nadležni organi ustanovili da je bilo prisluškivanja, i da je njegovim telefonskim razgovorima neovlašćeno pristupano više od 1800 puta.

- Verujem da će nadležni organi da utvrde sve. Ne želim da kažem ni reč više kako to pojedini mediji ne bi iskoristili - naveo je.

Vučić se potom dotakao i napada na novinarku Brankicu Stanković, navodeći da takve stvari više ne smeju da se događaju.

- I ta lica što pominjete da su bila osuđivana, a da se nalaze na tribinama i dalje, to su lica koja su odslužila kaznu. To je njihova odluka, njihov svet, imaju pravo da žive jednakopravno kao i ostatak sveta dok ne naprave neki prekršaj - priča Vučić.

ODNOS SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE

Predsednik kaže da ni na koji način ne želi da vraća jezik sukoba iz,među Srbije i Srpske.

Srbija je najviše i svojoj istoriji učinila za Republiku Srpsku u poslednjih nekoliko godina. Mislim da ne postoji više nijadna opština gde nemamo neki projekat. Uvek ćemo biti uz narod, poštujući i integritet Bosne i Srpske - dodao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinarke, koja se još jednom dotakla Dijane Hrkalović, kao i njenih optužbi na račun ministra Nebojše Stefanovića, Vučić je istakao da će sačekati da čuje šta kaže tužilaštvo.

- To je njihov posao da reše i vide. Pogledao sam dva puta šta je gospođa Hrkalović rekla, ali neću reći šta ja mislim o tome. Nisam ja tu da postavljam pitanja, za to služe nadležni organi. Jedino što sam siguran je to da ja nisam ništa nažao učinio njima - kaže predsednik, pa dodaje:

- Ako mislite da nakon prisluškivanja šefa države prođete nekažnjeno, šta vam onda ostaje da uradite? - priča Vučić.

Predsednik je potom podsetio da je još pre dve ipo godine, od strane časnih policajaca dobio transkripte njegovih razgovora.

- Jedina poruka koja je dobra za građane je da će institucije raditi svoj posao - dodao je.

VUČIĆ O PONOŠU I UVOĐENJU SANKCIJA RUSIJI

Predsednik između ostalog, na pitanje o stavu Zravka Ponoša u vezi uvođenja sankcija Rusiji, rekao da "ne zna gde da oduzima jahte".

Ponoš je izjavio da Srbija Rusiji treba da uvede jedan broj sankcija koji nam ne bi naneo štetu, zbog usaglašavanja sa EU.

– Pa ne znam gde da oduzimam jahte. Jedino da ratujemo s pola sveta pa da oduzimamo mora neka, pa onda da oduzimamo jahte... To vam je znate kad ljudi nemaju pojima o državi, pa misle "sviđa se narodu kad se otimaju jahte". Ne volim da otimamo bilo šta, bilo kome. Samo se pitam što nisu to govorili pre izbora. Izgleda da samo ja pred izbore nisam lagao narod. A mogli smo da izađemo i sa povećanjem plata i penzija i to da ne lažemo narod. Mogli smo da govorimo: "Ma nećemo da uvodimo sankcije", kao što ih i nismo uveli, a ja nisam to govorio - rekao je Vučić i dodao:

I austrijska vlada u pripravnosti – reaktiviraće elektranu na ugalj- Potpuna inverzija svega, stvarnosti. Ne mislim da su bilo kome važni. Imaju svoje kafane, neka pojedu, popiju… još nemamo more, ne trebaju nam jahte. Treba nam da prezimimo - rekao je Vučić.

NAJNOVIJI NAPADI NA PORODICU

Govoreći o najnovijim napadima na njegovog sina, predsednik kaže da mu je odvratno da više komentariše.

- Je l' to onaj dečak koji je bio menadžer Vlahoviću? Nije vas bilo sramota da kažete da uništavate život jednom dečaku i fudbaleru? Baš vas briga da lažete. Sve je dozvoljeno ako se neko preziva Vučić! - rekao je predsednik.

Vučić se ponovo dotakao i sastanka u briselu, dodajući da se, ukoliko otputuju u Brisel, nada napretku i dogovoru oko elementarnih stvari.

- I što se tiče poplave evropskih zvaničnika, nadamo se da ćemo o svemu da razgovaramo, jer što je veća poplava, sve je manje valdinih i dobrih predloga za nas. "Mnogo babica a kilava deca" - rekao je Vučić, pa dodao:

- Mene zanima ovo u četvrtak, to je jedan od najzanimljivijih dana u poslednjih 10 godina za Evropu. Videćemo šta nam sledi, razumećemo naše mesto i gde se nalazimo - kaže predsednik.

Govoreći o sastavu Vlade, Vučić navodi da se često, u mediju N1 piše kako SNS pokušava da u svoje ruke uzme vlast koja mu ne pripada, što se kosi sa realnim stanjem nakon izbora održanim u aprilu.

- Kako možete da pokradete izbore kada na svakom mestu postoje ljudi koji sve kontrolišu? Istresali su džakove... Svašta je bilo... Svi se prave da ne znaju o čemu se radi, a sve je to urađeno da se normalnost izbora dovede u pitanje, da biste beskrajnim glupostima pokušavali da naštetite vlasti - rekao je Vučić.

- Ja sam rekao da ću sam otići sa političke scene a da me neće pobediti - dodao je.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon ceremonije uručenja ugovora o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

