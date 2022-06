VUČIĆ O PONOŠU I UVOĐENJU SANKCIJA RUSIJI: To je kad ljudi nemaju pojma o državi

Predsednik između ostalog, na pitanje o stavu Zravka Ponoša u vezi uvođenja sankcija Rusiji, rekao da "ne zna gde da oduzima jahte".

Ponoš je izjavio da Srbija Rusiji treba da uvede jedan broj sankcija koji nam ne bi naneo štetu, zbog usaglašavanja sa EU.

– Pa ne znam gde da oduzimam jahte. Jedino da ratujemo s pola sveta pa da oduzimamo mora neka, pa onda da oduzimamo jahte... To vam je znate kad ljudi nemaju pojima o državi, pa misle "sviđa se narodu kad se otimaju jahte". Ne volim da otimamo bilo šta, bilo kome. Samo se pitam što nisu to govorili pre izbora. Izgleda da samo ja pred izbore nisam lagao narod. A mogli smo da izađemo i sa povećanjem plata i penzija i to da ne lažemo narod. Mogli smo da govorimo: "Ma nećemo da uvodimo sankcije", kao što ih i nismo uveli, a ja nisam to govorio - rekao je Vučičć i dodao:

- Potpuna inverzija svega, stvarnosti. Ne mislim da su bilo kome važni. Imaju svoje kafane, neka pojedu, popiju… još nemamo more, ne trebaju nam jahte. Treba nam da prezimimo.

