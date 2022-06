Ministar za brigu o selu i lider PUPS - Solidarnost i pravda Milan Krkobabić pozdravio je najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o znatnom povećanju plata i penzija, te je ocenio blagovremenom.

Kako je izjavio Krkobabić, najava predsednika Vučića da će u narednom periodu doći do znatnog povećanja plata i penzija je od većine građana s pravom očekivana, a ujedno i najbolja vest za zaposlene i penzionere.

DVA POVEĆANJA PENZIJE JE EKONOMSKI DOBRO IZRAČUNATO I ODRŽIVO

- Videli smo i pre neki dan, kada je Siniša Mali rekao da je ideal da prosečna penzija prati ideal povećanja zarade. Recimo, da pojasnimo jednostavno... Penzionisani učitelj ili lekar želi da mu raste penzija, koliko raste i plata njegovog aktivnog kolege - rekao je ministar.

Kako kaže, ključno je da se sagledavaju bitni potezi unapred, a ima ih dva.

To su, kako dodaje, dva povećanja penzija, što je ekonomski dobro izračunato i održivo.

- Geopolitička situacija je neizvesna, ekonomska situacija je neizvesna, finansijska, monetarna... Inflacija ne može da se obuzda, i ključni držeći faktori na koje se ona oslanja su cene hrane, energenata, promene kamatnih stopa koje idu pod kredite. Ovo, i najava predsednika i ministra finansija je dokaz da se odgovorno razmišlja. Definiše se politička volja za naredni period i sagledavaju se ozbiljno stvari u kojima se nalazi zemlja, a sve to ima duboko utemeljenje u finansijama ove zemlje - naveo je Krkobabić.

Krkobabić ističe da je "kasa stabilna" što je od izuzetne važnosti.

- To su izuzetno bitne vesti u periodu za koji ne znamo kakav će biti. Treba biti optimista i uvek se treba pripremati - rekao je ministar za brogu o selu.

DO VIDOVDANA POKLANJA SE I HILJADITA KUĆA

Krkobabić ističe da će 28. juna biti godinu dana od kako je krenula akcija sa poklanjanjem kuća, a da će do Vidovdana ove godine, doći i do poklonjene hiljadite kuće.

- To je izuzetno bitno, da ne kažem da je preko 500 zahteva u obradi, dakle, interesovanje ne jenjava. Sve su mlađi ljudi, i prosek godina je oko 30. godina, što je takođe važno. neki žele da odu na selo, a ono što je ključno je to da mladi koji su i sada na selu žele da ostanu. To je imperativ 21. veka, dobijanje kuće, krovom nad glavom, ti ljudi mogu da počnu svoj život - rekao je ministar.

Ljudi ne žele da ostanu sami na selima, ponovo se vraća moba, odlazim u te kuće, delim ključeve, tu su ljudi iz sela spremni da zalegnu, da se sredi ograda, uredi imanje, dvorište, pomogne... Stvorena je potpuno nova atmosfera, priča Krkobabić.

- Dođe neko nov iz grada, pa bude zanimljiv, to podiže umetnost, obrazovanje, sport...Ta sredina postaje primamljiva - kaže Krkobabić.

MIHOLJSKI SUSRETI SELA - Kako kaže Ljubivoje Ršumović, koji je inače predsednik komisije: "Seljani moraju da se sreću i susreću". Znači da se sreću ali i susreću u nekim disciplinama gde se nadmeću u kulinarstvu, kulturnim manifestacijama, deca u likovnom, muzičkom stvaralašstvu. 87 samolokalnih uprava, sa 1300 sela, predviđaju učešće oko 150.000 ljudi. To su socijalni kontakti koji su bili zamrli. Opet se vraćaju, sreću i susreću - otkrio je ministar. Krkobabić navodi da je ministarstvo sela pomoglo finansijski, ali da sela sama po sebi mnogo više potroše, jer sami osmišljavaju discipline, takmičenja, i sve prateće elemente.

PROGRAM DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINI BUSEVA

Govoreći o značaju prevoza seoskog stanovništva, naveo je opštine Kuršumliju i Rekovac, koje su prve dobile mini buseve. Ministar je dodao da je za sada u planu čak 18 opština.

- Ovo je najbolji i jedini ačin da stari odu kod doktora, mladi odlaze u škole, da se ide iz sela u selo. Ovo je ozbiljan konkurs, i pretpostavljam da će novih 18 opština dobiti mini buseve - istakao je Krkobabić.

Mi da jemo skupo vozilo, ali lokalna samouprava obezbeđuje vozača, gorivo, tenički pregled i ono što je ključno, besplatan prevoz, dodao je ministar.

- Ne treba da se pitamo zašto nam ljudi odlaze iz sela, kako da ne odlaze kada se u osam sati uveče gasi svetlo! Ovo je način da ostanu, kroz egzistenciju, infrastrukturu, društvene sadržaje, zaštitu životne sredine, pristupimo stvaranju novih uslova - rekao je ministar.

Ono što je najvažnije u svemu jeste partnerstvo ruralnog i urbanog dela Srbije, zasnovanog na zakonu, dodao je Krkobabić.

- Mora i grad da vrati nešto selima - rekao je Krkobabić.

