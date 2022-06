Advokat Vladimir Đukanović, gostovao je u emisiji Novo jutro na TV Pink, gde je odgovorio nekadašnjem ministru policije Nebojši Stefanoviću nakon njegovog video obraćanja u kome je reagovao na optužbe bivše državne sekretarke u MUP Dijana Hrkalović.

Đukanović je rekao da smo juče čuli više nego skandalozno obaveštenje službe za organizovani kriminal, dodajući da oni imaju pravo da kažu da im nešto nije relevantno i da neće sa nečim da se bave, ali, dodaje, ovde imamo više indicija koje ukazuju da su izvršena ozbiljna krivična dela.

- Tužilaštvo je, međutim, prema zakonu i prema načelima dužno da nešto pokrene po službenoj dužnosti. U ovoj situaciji je jedino Tužilaštvo za organizovani kriminal nadležno, oni su trebali da daju makar nalog za prikupljanje obaveštenja. Međutim, oni su rekli da izjava nema dokaznu snagu. Očigledno je da on ima daleko veći uticaj na državne organe – rekao je Đukanović.

Kako kaže, za mnogo benignije stvari ekspresno se postupalo.

- Stefanović je juče rekao da ako uzmete Đukanovića za adokata odmah budete slobodni, što samo pokazuje koliko je neobrazovan i koliko ništa ne zna. Valjda smatra da bi ljudi u pritvoru trebalo da budu doveka, on ne razume šta znači pritvor. Pritvor je mera za obezbeđenje okrivljenog da bude prisutan u postupku, kada prestanu razlozi za pritov, čovek može da se brani sa slobode – rekao je Đukanović.

On je rekao da je Hrkalović bila osam meseci u pritvoru za trgovinu uticajem. Kako kaže, videli smo kako je Tužilaštvo u tom slučaju postopalo, a vidimo kako to rade sada i dodao:

- Svaki advokat će se zgroziti nad onakvim saoptenjem Tužilaštva.

- Ono što je ona iznela u intervjuu nema veze sa onim za šta je ona optuživana – rekao je Đukanović.

On je upitao ko je Edo sa skaja? Dodaje da ne očekuje da će dobiti odgovor na to pitanje.

- Što se tiče nastupa Stefanovića juče, on ni reč nije rekao o prisluškivanju predsednika Srbije, ali ni o Edu sa skaja. Kada neko neovlašćeno prisluškuje predsednika, to predstavlja najviše krivično delo. Mup je povrdio to zvanično. Sada nam je svima jasno da se evo godinu dana nisu pomerili sa mrtve tačke – rekao je Đukanović.

Đukanović je rekao da je Stefanović lično dao ekskluzivno pravo Objektivu da uđu u Ministarstvo, da ga slikaju i da ga prate gde god da ide, sve do momenta dok nije došlo do njihovih ličnih razmirica.

- Kako ga nije sramota! Ne razumem da neko može tako da se ponaša. Šta građani da očekuju ako u Tužilaštvu prisluškivanje predsednika nije relevantna indicija prema kojoj bi krenuli da prikupljate obaveštenja – rekao je Đukanović.

Kako kaže, mislim da je vrlina reći šta misliš, čak iako nemaš isto mišljenje sa drugim čovekom, pa makar bio i predsednik države.

- U tajkunsim medijima vidimo jednu kampanju u kojoj ide njegova odbrana, i to samo zato što je protiv Aleksandra Vučića. Stefanović se juče predstavio kao žrtva, jadan on, svi ga napadaju, ali ni reč ni je mogao da kaže u toj aferi - rekao je Stefanović.

Đukanović kaže da u privatne stvari ne želi da ulazi, da mu je isključivo samo bitno da Tužilaštvo radi svoj posao.

- Sudija Osnovnog suda u ovoj zemlji ima jaču poziciju od predsednika države i vlade, jer je one nesmenjiv, kada se jednom izabere, doživotno je tako. Samo nemojte da pričate kako vlast ima uticaj na pravosuđe i tome slično. Nažalost, prisluškivanje predsednika države njima nije relevatno, da se bave time – kaže Đukanović.

Đukanović je istakao da Stefanović ima vilu i džipove i postavio pitanje kako se toliko obogatio za osam godina ministarskog mandata.

– Molim Stefanovića da menjamo imovinu iste sekunde, je l’ može tako? Ja živim u stanu svojih roditelja, životni san mi je da kupim stan sebi. Svako me zna, nemam džipove, nisam u vili, a neko bez diplome ima sve to. Kako to uspeš za osam godina? Vodi istu kampanju kao ovi iz opozicije i tajkunskih medija. Od kada on nije ministar unutrašnjih poslova, nemamo praćenje i fotografisanje Danila Vučića, afere po novinama o Andreju Vučiću, to mi je zanimljivo. Ko je išao i uhodio, ko je dojavljivao? Voleo bih da se to reši.

Napominje da od momenta kad je Dijana Hrkalović dala intervju za Objektiv, dnevno po 10 tekstova izađe na Novoj S.

– I o Jovanjici su dobijali pre advokata optužnicu. Odakle to vama, kako ste to dobijali? Jedna televizija je čitav prilog emitovala dok mi advokati nismo videli. Juče je rekao da je potpuno zakonita akcija policije bila. 13 sati od momenta lišavanja slobode Predraga Koluvije ste mu dali rešenje, a 24 sata za pretres. Toliko o zakonitosti. Šta radi beogradska policija na auto-putu? A priča o zakonitosti - kaže Đukanović.

Upitao je i zbog čega Stefanović izbegava novinare.

– Snimio si obraćanje i to dižeš na Jutjub. Što izbegavaš novinare? Iz N1 je jedna novinarka napisala da su dobili iz ministarstva snimak, to je skandal, zloupotrebljavaš ministarstvo. Što se plašiš novinara? Izbegava se tema prisluškivanja. Hoću da verujem da on nije imao pojma, ali onda je pokazao vrhunsku nesposobnost. Kako je moguće da to ne znaš? Jako je teško poverovati da nije znao – rekao je Đukanović i dodao:

– Ja sam spreman i stavljam svojoj stranci na raspolaganje svoju poziciju, ako štetim zbog toga, mogu i ostavku da podnesem. Sutra sam spreman da se povučem, volim tu stranku beskrajno. Ako se tužilac ili sudija neki požali bilo kad da sam uticao na njega, čak i ako izmisli i laže, ja sam spreman da se povučem i ne budem nikad više advokat. Pre bih se ubio nego to da uradim. Ja sam čist pred Bogom.

