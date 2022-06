LJILJANA SMAJLOVIĆ O PREDSTOJEĆEM SAMITU EU i Zapadnog Balkana: Pritisak Brisela se ne može izbeći tako što se tamo neće otputovati (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči predstojećeg Samita EU i Zapadnog Balkana u Briselu, obavestio visokog predstavnika Borelja da je u utorak ujutro razgovarao sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim, kao i o postignutom dogovoru da, nakon konsultacija sa vladama i savetničkim timovima, danas u podne bude objavljena zajednička odluka o eventualnom učešću na tom skupu.

Podsetimo, sinoć oko devetnaest sati, portal ''Blic'' je objavio, pozivajući se na diplomatske krugove u Briselu, da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić uplašio puta u Brisel zbog kritika kojima je izložen zbog neuvođenja sankcija Rusiji.

Kolumistkinja ''Nedeljnika'' Ljiljana Smajlović, ističe da se pritisak Brisela ne može izbeći, tako što se neće otputovati u Brisel.

- Pritiske je lako isporučiti kada osoba neće da dođe. Ja ne znam šta će oni da odluče, ali mi se čini da je ovo jedna od prilika gde se vidi da je dobro povezivati se sa drugim zemljama. Mi se razlikujemo i od Albanije i Severne Makedonije, ali se ovde povezujemo jer Evropska Unija čini nepravdu. Makedoniju neko stalno uslovljava, prvo Grčka koja je pretila Vetom, a sada Bugarska... I većina Evropljana vidi da je to nepravdeno - rekla je Smajlović.

Kako kaže, politika države Srbije je takva da je uvek išla na mesta gde je pozvana i gde se o nama razgovara.

- Vučić je rekao da neće otvoriti nijedan klaster, ja pretpostavljam da i on to zna, i da je o tome govorio sa nekom rezignacijom, osećanjem da to nije u redu - priča ona.

Smajlović dodaje da Srbija, Albanija i Severna Makedonija sada formiraju Zapadno balkanski front.

- Ako Vučić zna da se za Srbiju neće otvarati klasteri, onda i ove dve zemlje sada već sigurno znaju da li je pod pretnjom Bugarskog veta - dodala je Smajlović.

