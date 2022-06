Samo neko potpuno zalutao u politiku, bez elementarnog razumevanja za demokratiju i izbore, može da ispali budalaštinu poput "Vučić je izbor stranih sila", istakao je Vladimir Orlić, član Predsedništva SNS.

- To je uradio Duško Vujošević, kod kog je pomenuti problem - sasvim očigledan. I dodatno začinjen drugim problemom: teškog nerazumevanja same Srbije i naroda koji u njoj živi. Jer je Aleksandar Vučić izbor upravo tog naroda, i to uz istorijsku podršku: dvostruko ubedljiviju i veću nego što svi ostali na političkoj sceni, uključujući i samog Vujoševića, imaju - na gomili, zajedno - objašnjava Orlić, pa dodaje:

- Naravno da Vujošević i ostaci bivšeg režima sa kojima je na izborima ostao ispod cenzusa to ne razumeju i o tome ne znaju ništa. Da politiku, demokratiju i Srbiju razumeju bar malo - ne bi se očajnički hvatali za ruke i sa tajkunima i sa monarhistima u patetičnom i ponižavajućem pokušaju da isprose cenzus, niti bi u toj smejuriji propali pred očima cele Srbije. Razumeli bi zašto Srbija glasa za Vučića i podržava ga kao što sve njih đuture nije nikad, niti će ikad. Shvatili bi da je njihovo vreme zauvek - prošlo. Nema više ni malobrojne publike za njihova ingeniozna "razmatranja", ni na tribinama, kao ni na biračkim mestima - priča Orlić.

Kako kaže, među razloge zašto je tako spadaju rezultati Aleksandra Vučića, vidljivi u novim radnim mestima, većim platama i penzijama, novim autoputevima i prugama, kliničkim centrima i bolnicama, ali i u beskompromisnom obračunu države sa kriminalom, što iza rešetaka danas šalje i najokorelije razbojnike, ubice i dilere droge. To je pokazatelj odnosa države koju predvodi Aleksandar Vučić, prema takvima, danas. A kako su takvi nekada vedrili i oblačili u sportu i politici, kako su "palili ambasade" i kroz kakve sve "paktove": svoje sumnje o umešanosti države u ta pitanja Vujošević neka proveri slobodno kod onih u čije su vreme ambasade paljene. Pronaći će ih lako na izbornoj listi koju je predvodio, ali i među ostalima sa kojima se hvatao u cenzus - kolo za prevarante i očajnike. Među svima onima koje je Aleksandar Vučić, jasnom voljom i neprikosnovenim izborom naroda, ne samo ubedljivo pobedio već i - trajno izbrisao, da se više nikada ne vrate.

Autor: