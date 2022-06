Brisel nema ideju ni odgovor na pitanje šta države regiona treba da urade da bi postale članice, kaže predsednica makedonske Asocijacije novinara. Ističe da priključenje uniji više nije proces kakav je bio, već predstavlja nametanje nacionalnog i teritorijalnog uređenja Srbiji i Makedoniji.

Predsednik Srbije poslao je snažnu poruku iz Brisela: “Borićemo se za evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Prošla su ta vremena u kojima neko slobodnu i nezavisnu državu može da ucenjuje i pritiska.”

Samit u Briselu pokazao je da Evropska unija nema ni ideju ni odgovor na pitanje šta Srbija, Severna Makedonija i Albanija treba da urade da bi postale članice, navodi predsednica makedonske Asocijacije novinara Ivona Talevska.

- Srbiji je postavljen uslov da prizna nezavisnost Kosova, a Severnoj Makedoniji da se odrekne svog identiteta i Bugarske. Ovo pokazuje da za Brisel priključenje Srbije i Severne Makedonije Evropskoj uniji nije samo proces, već predstavlja prekrajanje granica i modeliranje nacionalnih identiteta država na Balkanu – kaže Talevska za “Novo jutro”.

Ističe da ovo nije redovan, standardan prosec pristupanja Evropskoj uniji, već nametanje i to ultimatumom nacionalnog i teritorijalnog uređenja Srbiji i Makedoniji.

- Takve uslove za ulazak u EU nije imala nijedna druga država koja je postala članica – kaže Talevska.

Zoran Milivojević, diplomata u penziji, ističe da, posle samita treba da bude jasno da nema politike proširenja.

- To je barem jasno! Do 2024. godine, dakle do noih izbora u EU, neće biti politike proširenja. Kada je reč o statusu kandidata koji su dobili Ukrajina i Moldavija, vidimo da se ponavlja istorija kao u slučaju Rumunije i Bugarske koje su primljene bez svih obaveznih standarda, kvaliteta i vrednosti – kaže Milivojević za Pink.

Sve ovo utiče na raspoloženje koje se u regionu razvija u odnosu prema EU.

Novinar Zoran Vitorović kaže da se Gruzija nalazi u istoj situaciji kao Srbija, odnosno EU joj već 20 godina daje lažna obećanja.

- Do pre dve godine više od 70 odsto stanovništva bilo je za Evropu, a danas je situacija drugačija, razočarani su, neće ništa da očekuju i apsolutno su proruski orijentisani. Pokušavaju, kao i Srbija, da ostanu neutralni – kaže Vitorović za Pink. Ističe i da je Evropa sama sebe demontirala svojim jučerašnjim potezom.