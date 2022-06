'NA OVOME SMO DUGO RADILI!' Vučić objavio veliku vest: Vaučeri od čak 15.000 dinara za letovanje u Srbiji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da država građanima Srbije daje vaučere u visini od 15.000 dinara, i da 200.000 lica ima pravo na ovu pomoć.

Predsednik je otkrio i da će svi koji imaju pravo na penziju, radnici čija primanja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, studenti, ratni vojni invalili i civilni invalidi, kao i mnoge druge kategorije stanovništva, osim onih najbogatijih, imati pravo da uzmu vaučer od države Srbije od 15.000 dinara.

- 200.000 ima pravo na to. Mi sada dajemo tri milijarde u kešu. Za 200.000 po 15.000 dinara, samo da provedu deo odmora u Republici Srbiji. To radimo kako bi se ljudi upoznali sa sopstvenom zemljom, da još više ljudi zavole Srbiju. Da novac ostane u našoj zemlji. Razlog je i to što je ponovo buknuo kovid, koji se rasplamsao na Mediteranu - rekao je Vučić i dodao:

- Te pare moraju da budu potrošene do 15. ili 31. oktobra