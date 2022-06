NAJVEĆE POVEĆANJE U ISTORIJI! Vučić objavio sjajne vesti - rastu penzije, plate i minimalac!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom obraćanja javnosti da će ukupno povećanje penzija biti 19,1 odsto.

- Mi ne želimo, iako za to nismo ni krivi ni zaslužni, da naši ljudi ne žive isto, mi želimo da naši ljudi žive bolje. Zato će penzije biti povećanje 19.1 odsto, to je najveće povećanje, i borimo se za saglasnost sa MMF-om. Dobili smo saglasnost na PCI aranžman sa njima - otkrio je on.

Predsednik je rekao da je malo ko to očekivao i verovao u snagu srpskih javnih finansija.

- Dvocifreno povećanje plata će biti, a minimalac će još dodatno biti povećavan. Time ćemo pokušavati da smanjimo jaz između bogatijih i siromašnih, a privatni sektor moramo da čuvamo. To su velike i važne stvari. Ja želim da vam kažem da je stopa rasta u prvom kvartalu bila 4.4 odsto, procena za drugi kvartal je 4 odsto. Tu nam dobar deo nose usluge, građevinarstvo, poljoprivreda - rekao je Vučić.

On je istakao da industrija mora da ide bolje i jače, i da ima rast od 1.5 do 1.9 odsto, ali da to mora mnogo bolje.