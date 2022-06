'TOLIKA JE GUNGULA NASTALA, DA TO NIKO NE MOŽE DA RAŠČIVIJA!' Spasić o Novkovićevom hapšenju: Nisam sreo ministra koji je sa više propusta od Stefanovića! (VIDEO)

Aleksandar Novković, direktor Vojno-građevinske ustanove (VGU), koja posluje u okviru Ministarstva odbrane Srbije, uhapšen je pod sumnjom da je organizovao kriminalnu grupu sa još četvoro kolega iz Vojske Srbije, odnosno Ministarstva odbrane, i petoro odgovornih lica privrednih društava radi malverzacija i pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

- Ja nisam sreo ministra koji je imao više propusta u svom radu od dosadašnjeg ministra odbrane – kaže za Pink Božidar Spasić, bivši pripadnik DB-a. Navodi da je slučaj u Ministarstvu odbrane specifičan.

- Dok je bio u policiji napravila se takva gungula, da ni Republičko javno tužilaštvo, ni Tužilaštvo za organizovani kriminal ne može da raščivija šta se sve događalo u MUP-u. Slučaj u Ministarstvu odbrane je specifičan – kaže Spasić.

Ističe da su svi vrlo osetljivi kada se kriminal dešava unutar vojske, jer je vojska faktor iz kojeg se smatra da je nemoguće izvesti kriminal. Upravo zato operacije koje su izveli saradnici ministra Stefanovića zbilja su naružile ugled Vojske Srbije i Ministarstva.

- Ove operacije nisu uticale na borbenu gotovost ili na spremnost naših jedinica, ali su civilna lica poput ministra Stefanovića propustila da vrše nadzor. Zadatak ministra jeste da vrši nadzor rada službi u okviru Ministarstva. Postavljam pitanje Stefanoviću da li je stvarno kontrolisao šta radi VGU, inače izuzetno značajna uprava koja raspolaže ogromnim sredstvima i koja zida bolnice i vojne objekte – zapitao je Spasić.

On optužuje ministra Stefanovića da nije radio svoj posao, budući da je dužan da u svakom trenutku zna šta rade njegove službe i da to kontroliše, posebno one koje rade sa novcem.

- Ovde ne samo da je oštećena Vojska, već je oštećena i država Srbija – kaže Spasić za „Novo jutro“.

Intrigantno je to što je lično ministar Stefanović doveo Novkovića na čelo VGU, kaže Ljuban Karan, bivši pripadnik Kontraobaveštajne službe. On je doveden, dodaje Karan, kao „posebno poverljiv čovek“.

- U kom smislu poverljiv? Da li zato što su zajedno radili nešto tajno ili u smislu da Novaković neće uraditi ono što je uradio? – zapitao je Karan.

Uvek je, dodaje, bilo malverzacija i krađe, ali se to ranije rešavalo brzo i efikasno. Onda je malo pre 2000. došlo do „preloma“: malverzacije se dešavaju, ali se ne otkrivaju i nema epiloga.

- Nije mi jasno zašto istrage i sudski procesi traju toliko dugo. Mora da se radi efikasno i brzo, i upravo je to faktor odvraćanja – navodi Karan.