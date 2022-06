Tačno u 19 sati: POČEO SASTANAK VUČIĆA I LAJČAKA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom koji je došao u trodnevnu posetu Beogradu.

Sastanak je počeo oko 19.00 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a nakon sastanka planirano je obraćanje medijima.

Lajčak je prethodno, od 27. juna boravio u Prištini gde je razgovarao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, kao i sa četiri gradonačelnika srpskih opština sa Kosova i Metohije i sa predstavnicima Srpske liste.

Na kraju posete Prištini Lajčak je rekao da je pitanje Zajednice srpskih opština obaveza koju je Kosovo prihvatilo i koju mora da sprovede.

On je rekao i da se radi na održavanju sastanka predsednika Vučića i Kurtija i da bi on voleo da se to desi pre letnje pauze u Briselu.

Tokom trodnevne posete Beogradu Lajčak treba da se sastane i sa predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, kao i sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji.