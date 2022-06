Anđelković: Zapadne sile, koje od početka guraju Kosovo ka nezavisnosti, rešile su sada da podstaknu ubrzavanje tog procesa po svaku cenu! (VIDEO)

Lajčak je imao puno stvari o kojima je trebalo da razgovara u Prištini, a ne da bude kurir i prenosi Kurtijeve poruke Beogradu, rekao je za PINK Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća AP KiM.

Juče je iz Prištine stigao specijalni izaslanik EU za dijalog između Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, koji je doneo poruke nakon kojih se predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio javnosti.

Anđelković je rekao da pritisci i odluke o pasošima, prelazima i slično nisu ništa novo, da je to najavljivano već neko vreme, ali dodaje, novo je to da je Lajčak čovek koji je otišao da razgovara o sprovođenju Briselskog sporazuma, jer je on izaslanik za to.

- On je tamo trebalo da razgovara o sprovođenju i implementaciji sporazuma o energetskim pitanjima, kao i što nije prošle nedelje verifikovan sporazum oko nestalih lica, o čemu se već duže vreme polemiše - rekao je Anđelković.

Kako kaže, puno je stvari o kojima je trebalo da se razgovara, a ne, dodaje, da on prenosi Kurtijeve poruke Beogradu.

- Činjenica je da su zapadne sile, koje od početka guraju Kosovo ka nezavisnosti, poslednjih 25, 30 godina, rešile da podstaknu ubrzavanje tog procesa po svaku cenu, verovatno računajući da iako dođe do incidenata da su oni u prednosti i da će Beograd okriviti za to - rekao je Anđelković.

Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo online, rekao je da je sve što je Lajčak doneo kao poruku u Beograd, kao neka vrsta prištinskog kurira, dovodi čitavu stvar u jedan dodatni ćorskokak.

- Priština uz svesrdnu pomoć i potpuno otvorenu podršku Brisela i ključnih zemalja na zapadu, žele pošto poto da nateraju Srbiju da prihvati ono što oni smatraju da je definitivna stvar, a to je ta kosovska državnost i nezavisnost, jer taj projekat je u poslednjih 7, 8 godina pokazao itekako velike slabosti i da nije ni blizu onoga kako su oni zamišljali da će da se desi - rekao je Garić.

Kako kaže, oni vide da je Beograd vrlo tvrd i odlučan u ovoj temi i da će se držati isključivo mandata koji je potpisan.

- Mi hoćemo da pričamo o tome da se život građana dovede u kakvo takvo normalno stanje i funkcionisanje. Sada nas pritiskaju na sve moguće načine i ono što je najopasnije dolazimo do toga da se pitanje bezbednosti postavlja sada kao osnovno - rekao je Garić.

Autor: