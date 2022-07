VUČIĆEVIĆ: Srbija snosimo najmanje moguće posledice svetske i evropske ekonomske krize! Srećom pa imamo predsednika Vučića koji zna šta radi (VIDEO)

Danas u svetu i Evropi gotovo da nema više lidera, nema ljudi koji su sposobni da sagledaju zdravorazumski i dugoročno celu situaciju, imamo sreće što je u Srbiji drugačija situacija, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić, glavni i odgovorni direktor Informera Dragan J. Vučićević.

Vučićević je, komentarišući skandal u Nemačkoj, rekao da je to na neki način besmisao politike, dodaje da su tu privatnu zabavu organizovali funkcioneri, čak i partija Šolca, i kako kaže, ako u današnje vreme kada u Evropi imamo rat, sanckije, ekonomsku krizu, neko nema pametnija posla i pravi žurke gde sipa nekome nešto u piće i pravi od toga skandal, pokazuje sam besmisao politike.

- Nažalost, danas u svetu i Evropi gotovo da nema više lidera, nema ljudi koji su sposobni da sagledaju zdravorazumski i dugoročno celu situaciju. Pogledajte ovo ekonomsko samoubistvo zapada. Koji je krajnji cilj aktuelne zapadne politike koja se svela na sankcije Rusiji i rat protiv Rusije - rekao je Vučićević.

Kako kaže, hoće li oni to da pobede Ruse?

- Pa neće - kaže Vučićević.

On dodaje da je istina daleko od toga, ali dodaje, sve se svelo na nekakav marketing, lažnu priču. Kako kaže, ozbiljne politike trenutno u svetu ima baš malo.

- Hvala dragom Bogu u Srbiji danas ima najviše. Mi upravo zato snosimo najmanje moguće posledice svetske i evropske ekonomske krize. Kod nas su najmanja poskupljenja, inflacija je najmanja. Ako neko ne veruje, neka pita svoje rođaje, komšije i prijatelje u Nemačkoj i drugim zemljama Evrope - rekao je Vučićević.

Kako kaže, glavna tema kod hejtera u Danas i N1 je energetika. Oni se, dodaje, šatro brinu za EPS i struju.

- Sreća pa imamo predsednika Vučića i bar jednog čoveka, ali ima ih i više u vrhu vlasti, koji znaju šta rade, pa će gas poskupeti najviše do 9 odsto, što je najmanje u Evropi. Struja će takođe morati da poskupi, ali će to biti znatno manje nego što će to predložiti fiskalni savet - rekao je Vučićević.

On je istakao da je u poslednjih 40 godina ništa kapitalno infrastrukturno nije napravljeno.

- Ko je prvi počeo da gradi ozbiljni energetski kapitalni objekat? Predsednik Vučić, ova država i ova vlada - rekao je Vučićević.

Kako kaže, svi se vraćaju na ugalj, a, dodaje, kada je predsednik Vučić rekao da neće da zatvori rudnike i da neće da se odrekne uglja, govorili su da je zaostao i da ne razume zelenu agendu.

- Kako ih danas nije sramota da govore da nema struje, a oni su tražili da se zatre energetski sektor. Kada bi oni došli mi bi bili jedina zemlja na svetu koja bi se odrekla i uglja i zlata i svega što ima - rekao je Vučićević.

On je rekao da ne kaže sada samo Vučić da nas čeka ekonomska kriza i najgora zima, dodaje da to kažu svi ozbiljni analitičari i stručnjaci.

- Zima dolazi brzo, glavi problem ljudima je gde će da se brčka ovog leta, a ono će mnogo brzo da prođe. A na jesen će trebati da se greju radijatori, tada će svi ovi ekonomski stručnjaci da se pitaju zašto nisu topli radijatori - rekao je Vučićević.

Kako kaže, prošle nedelje prvi put od 1. marta, usred jula je cena gasa na berzama bila 1900 i više dolara za hiljadu kubnih metara, a prošle godine je bila 200 dolara.

- Zamislite šta će biti tek u sred zime - govori Vučićević, i dodaje da će ona na zimu biti od 4 do 5 hiljada dolara.

