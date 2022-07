STRANKE ČEKAJU POZIVE I SPREMAJU DELEGACIJE: U četvrtak predsednik Vučić počinje konsultacije o novoj vladi

Zvanični pozivi za 12 lista za razgovore, koji će trajati pet dana, tokom kojih će u Predsedništvo najpre partije manjina, a na kraju SPS-JS, Ujedinjeni za pobedu Srbije i tim oko naprednjaka, još nisu stigli. Stranke, ipak, već spremaju delegacije, strategije i poruke za Andrićev venac.

Neuobičajeno je da konsultacije kreću pre nego što je oformljen novi saziv parlamenta (konstitutivna sednica se očekuje između 25. i 27. jula), jer dosadašnja praksa pokazuje da se na razgovor sa predsednikom išlo tek posle zasedanja. Spekuliše se da bi to moglo da znači da će većina već u prvom danu rada imati možda spremno i ime predsednika Skupštine, na šta se ranije obično čekalo do dana kada se glasalo i za novu Vladu. Svakako, procedura je da partija koja ima većinu (126 poslanika) obavesti predsednika o tome i dobije mandat za formiranje tima u Nemanjinoj 11.

Prema rečima člana Predsedništva SNS Gorana Vesića, sasvim je prirodno da mandatar za sastav nove Vlade Srbije bude iz redova naprednjaka:

- Predsednik će sam proceniti na osnovu razgovora i daće mandat onome za koga veruje da može da obezbedi parlamentarnu većinu, odnosno najmanje 126 poslanika, koliko je neophodno za izbor vlade. Srbiji je neophodna vlada koja će raditi kao tim i koja će biti spremna za donošenje teških odluka.

Na razgovor kod predsednika trebalo bi da idu premijerka Ana Brnabić uz još nekoliko funkcionera SNS, ali i predstavnici koalicionih partnera - SDPS, PUPS, PS, SNP...

Kako je za "Novosti" rekao predsednik SPS Ivica Dačić, još nema informaciju kada je red na razgovor za koaliciju SPS-JS, a na konsultacije će ići on i prvi čovek JS Dragan Marković Palma.



Matematika kaže da je timu oko SNS, koji je osvojio 120 poslanika, potrebno još najmanje šest za većinu. Među njima će svakako biti Savez vojvođanskih Mađara sa pet mandata. Socijalisti su u više navrata izjavljivali da je prirodan nastavak saradnje sa SNS, ali da su spremni i za neke drugačije uloge. U Beogradu su već formirali vlast sa SNS, ali su naprednjaci poručivali da to ne mora da se preslika i na Republiku. Tim oko socijalista ima 31 mandat. "Ujedinjeni za pobedu Srbije" osvojili su 38 poslanika, koalicija NADA 15 poslanika, a "Moramo" 13. Dveri i Zavetnici imaće po deset poslanika, "Muftijin amanet" tri, "Zajedno za Vojvodinu" i SDA Sandžaka po dva, dok će jednog poslanika imati i Koalicija Albanaca Doline.

Predsednik Dveri Boško Obradović je istakao, za "Novosti", da poziv za konsultacije još nije stigao i da "nije siguran da razgovori treba da se vode pre formiranja novog saziva Narodne skupštine".

- Kad god da stigne poziv, izjasnićemo se o njemu i obavestiti javnost. Naša poruka je uvek ista - nema priznavanja lažne države Kosovo, nema uvođenja sankcija Rusiji, podrška Republici Srpskoj i domaćoj privredi i poljoprivredi, a ne stranim firmama. Svakako da ćemo uvek insistirati na podršci porodici i na zabrani gej parade, posebno ove godine kada Beograd treba da bude osramoćen kao evropska prestonica homoseksualizma - rekao je Obradović.

Predsednik Nove demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović istakao je očekivanja da će Skupština biti konstituisana do kraja jula i kaže da nije bilo razgovora njegove koalicije NADA o eventualnoj saradnji sa opozicionim strankama u novom sazivu parlamenta.

GONG VLADETI JANKOVIĆU ILI VEROLJUBU STEVANOVIĆU

Konstutativnoj sednici novog saziva Skupštine Srbije, trebalo bi da predsedava Vladeta Janković sa liste "Ujedinjeni za pobedu Srbije", kao najstariji poslanik sa 82 godine. NJemu će u radu pomagati najmlađi poslanici sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj mandata. U ovom slučaju naprednjaci, "Ujedinjeni", SPS-JS i NADA. Ipak, ko će biti privremeni predsednik parlamenta do izbora stalnog još je pod znakom pitanja, jer je Janković nedavno odbio da predsedava prvoj sednici Skupštine grada Beograda. Iako je bio najstariji odbornik, dužnost nije preuzeo istakavši da je to "gest protesta u ime svih onih koji su mu ukazali poverenje". Po pravilu, ukoliko Janković ne prihvati da sedne na mesto predsedavajućeg, tu čast imaće sledeći najstariji poslanik, a to je Veroljub Stevanović (76), iz koalicije NADA. Prvoj sednici u prethodnom sazivu predsedavala je Smilja Tišma (91) sa izborne liste socijalista. Na konstitutivnoj sednici, osim što se verifikuju mandati poslanika, biraju se predsednik Skupštine, zamenik i generalni sekretar. M. St.