Vučević: Požar kod 'Mostogradnje' zahteva DODATNU ISTRAGU, bilo je raznih zahteva za tu lokaciju

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da jučerašnji požar na prostoru bivše "Mostogradnje" zahteva dodatnu istragu, poručujući da je bilo raznih zahteva u vezi sa tom lokacijom.

Drugi požar u samo nekoliko dana na prostoru "Mostogradnje", kod Mosta slobode, zabrinuo je građane. Najpre je u ponedeljak gorela mašina, dok je u četvrtak vatra zahvatila baraku u blizini Štranda.

Gradonačelnik Vučević poručuje da je prvi požar manje-više jasan, jer se zapalilo ulje iz radne mašine. Međutim, kada je u pitanju jučerašnji požar, tu se pojavljuje crv sumnje.

- Da ne budem ja stalno onaj prvi petao koji zakukuriče, a nekako me uvek ponese volja da to uradim, jučerašnji požar zahteva dodatnu istragu. Bilo je raznih ideja i zahteva u vezi sa tom lokacijom. Tražilo se da dozvolimo sportske komplekse, zgrade, ne znam ni ja šta sve tu nisu predviđali, a sve kroz ideju da se razrađuje taj čitav kompleks oko stadiona. Očekujem da istražni organi utvrde uzrok požara - navodi Vučević.

Dodaje da je uvek skeptičan kad se dođe do požara u napuštenim objektima, nekada su u njima beskućnici i dogodi se nešto incidentno. Ipak, kako kaže, ponekad pomisli da "postoje ljudi koji nemaju dobro volju, nameru, želje i koji misle da se takvim incidentom stvaraju uslovi da grad menja komunalnu i urbanističku politiku prema određenoj lokaciji i da će se dozvoliti neki drugačiji sadržaji".

- Biće interesantno da vidimo da li će u vremenu pred nama imati inicijative i ideje da se na tom prostoru gradi nešto novo. Što se tiče izgleda, te barake su mi bile odvratne, ali ne mislim da to treba da se rešava tako što se, ne daj Bože, izazivaju požari. To ugrožava živote, nije civilizovano, ni prihvatljivo - poručuje Vučević.

Kaže da je bio zabrinut kada je video požar, pogotovo što je izbio na mestu u čijoj blizini ima mnogo ljudi, dodajući da je sreća što nema žrtava.

- Ljudi imaju različite aspiracije, nisu svi dobronamerni. Mi polazimo od toga da svi želimo dobro za grad, ali postoje ljudi koji ne misle tako, gledaju više komercijalne stvari, lični interes, kako da zarade više para. To je legitimno, ali ne može to da se radi kontra interesu grada i Novosađana. Jednostavno, ne žele svi da čuvaju grad, nekoga je briga za to jednostavno - smatra gradonačelnik.

Po njegovim rečima, plan je da se na tom prostoru gradi Memorijalni centar žrtvama Novosadske racije, kao i da se očuvaju zelene površine i prostor za sportske sadržaje.

- Moja želja je da to očuvamo u tom kontekstu, da ne bude sad 'bio požar, mogla bi lepa zgradica'. Konačno smo uspeli da nagovorimo 'Mostogradnju' da se iseli sa tog prostora, jer je u pitanju bio relikt prošlosti, odlična investicija prilikom izgradnje Mosta slobode, ali koja je tu privremeno ostala čak 40 godina - zaključuje Vučević, a prenosi 021.