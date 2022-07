VUČIĆ ODGOVORIO HRVATIMA POSLE ZABRANE POSETE: Neću na more u Hrvatsku, hoću u Jasenovac! TRI PUTA SU IMALI SUMANUTI ARGUMENT - DA 'NIJE VREME'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je iz Hrvatske tri puta dobio odgovor da "nije vreme" za posetu Jasenovcu kada je zvaničnim kanalima uputio zahtev, u septembru 2021. godine, u martu ove godine i prošle nedelje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Predsedništva Srbije, a prema najavama, predsednik govori o toku konsultacija sa predstavnicima izbornih lista o formiranju Vlade, ali i o zabrani hrvatskih vlasti da privatno poseti logor Jasenovac i oda poštu žrtvama ustaških zločina.

Predsednik je, govoreći o konsultacijama, izjavio da su one obavljene sa 11 izbornih subjekata, te da veruje da je ustavna uloga obavljena i da su uspeli da saznaju nešto više o programima političkih stranaka i odnosu države prema pojedinim pitanjima, što su liste mogle da čuju od njih.

- Razgovarali smo prvo sa predstavnicima manjinskih stranaka, a zahtevi su različiti. Albanska politička partija želi integraciju, ali ne i učešće na republičkom nivou. SVM želi da nastavi saradnju koja je bila dosad. Istu želju imali su ljudi sa liste "Muftijin amanet". Razgovarali smo i sa predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji, i sa njima smo imali korektan razgovor - rekao je Vučić.

Bilo je razgovora i, dodaje, sa drugim listama, različitih programa i opredeljenja. Neke zahteve ovih stranaka su, kaže, prihvatili ali druge nisu.

Razgovarali smo i sa predstavnicima koalicije koju predvodi Marinika Tepić i imali smo korektan odnos, uprkos neslaganjima. Izrazili su želju da ostanu u opoziciji, što smo i znali i očekivali. Sa poslanicima DSS-a smo razgovarali i oni su imali slično viđenje kao Dveri i Zavetnici, posebno po pitanju KiM. Sa poslanicima POKS-a smo imali posebne razgovore, a izrazili su želju za državotvornim pristupom.

Dodaje da je danas razgovarao sa predstavnicima liste Ivice Dačića, sa kojima je razgovor bio korektan, a razgovori između SNS i SPS tek treba da počnu.

- Danas me je SNS obavestio da već ima većinu u Skupštini, ali da se ona kreće od 130 do 160 narodnih poslanika. Zamolio sam ih kada budu sigurni, da me obaveste, da bih mogao, u skladu sa Ustavom, mandat da poverim licu koje SNS predloži - kaže predsednik.

Dodaje da mu je žao što jedna i po lista nije bila zainteresovana da učestvuje u građenju institucija i ustavnoj odgovornosti.

- Zadovoljan sam konstruktivnošću, korektnošću i relativno dobrim nivoom odgovornosti - kaže Vučić.

"Opcija je smanjenje temperatura u stanovima. Porast cene struje ne više od 10 odsto"

Preduzeto je, kaže, mnogo mera kada je reč o rešavanju problema u energetici. Ističe da se skladišti gas i u Mađarskoj kako bismo se maksimalno osigurali.

- U svakom trenutku može da nam se dogodi da se svako odazove na "višu silu" i da ostanemo bez gasa. Ulažemo maksimalne napore za predstojeću jesen i zimu. Razmatrali smo, ali nismo doneli odluku, o tome da se smanjuju temperature u stanovima. Ukoliko bude većih problema ili se neko bude pozvao na "višu silu", to će biti opcija - rekao je Vučić.

Podseća da je u nekim zemljama EU temperatura već smanjena na 19, ali da u Srbiji zasad sve deluje pod kontrolom. Podseća da je zabranjen izvoz nafte i gasa, a da zabrinjava suša koja će ostaviti posledice na kukuruz.

- Sve ostale stvari su, u ovako teškim uslovima, rekao bih pod kontrolom. Dobro stanje imamo i trudićemo se da ga održimo. Trudićemo se da ne podižemo cene električne energije više od 10 odsto - kaže Vučić.

"Najvažniji infrastrukturni projekti neće stati"

Kada je reč o infrastrukturnim projektima, predsednik najavljuje Novi Pazar-Tutin, obilaznicu oko Beograda, Ruma-Šabac do septembra naredne godine, obilaznice oko Gornjeg Milanovca i Užica...

Nastaviće se izgradnja metroa, dodaje on.

- Svi projekti se nastavljaju - kaže predsednik.

"Zamislite 'kaos' koji bi izazvalo moje cveće sa srpskom trobojkom"

Govoreći o zabrani odlaska u Jasenovac, predsednik kaže da se ova vest nije pojavila u "srpskim medijima".

- To su mediji koji su rekli da sam pravio cirkus. Sve ću analizirati. Informaciju o mom (ne)odlasku u Jasenovac objavljuje Jutarnji list, a iz Beograda ne stižu reakcije. Mislili su da ćemo da izađemo u javnost, zato su krenuli u napad sa ne besmislenim, nego sumanutim argumentima. Zamislite, "Vučić je hteo da dođe na našu tertioriju da položi cveće i upali sveću". Zamislite taj haos da dođem i ostavim cveće, možda je problem u traci na vencu koja bi bila u bojama naše zastave. Da to nazivate provokacijom je, ne samo preterano, nego me je iznenadilo da je moguće da neko povede takvu kampanju - kaže Vučić.

Ističe da su hrvatski mediji preneli vest sa praktično istim naslovom, i sve naslovne strane bez izuzetka u najgorem svetlu govorile su o njemu (Vučiću) i Srbiji.

- Ovo u Srbiji nije slučaj i ponosan sam. Kod nas smo imali naslovne strane koje su copy-paste njihovih. Kažu da sam hteo da banem, a to kažu i u medijima - kaže Vučić.

Vučić izneo dokaze da je već 2 puta tražio formalno odobrenje da poseti Jasenovac

Kaže da je 2. septembra 2021. godine, mesec dana od "Oluje" prvi put kontaktiran Plenkovićev kabinet. U kontakt su stupili ljudi iz Vučićevog kabineta, a da bi se Jasenovac posetio 10. septembra.

- 4. septembra stiže odgovor da se poseta pomeri zbog "unutrašnje političke situacije". Mi smo to prihvatili, a o tome nikoga nismo ni obavestili, tako se to radi sa partnerima. 1. marta smo ponovili molbu, a nakon dva dana, dobili smo poruku "posjet nije dobrodošao u ovom trenutku". Doneo sam odluku da ne odemo u Jasenovac, a nikome o tome nismo kukali niti smo se žalili - kaže Vučić i dodaje:

A, onda je došao treći put i o tome sam obavestio Pupovca. Rekao sam mu da, ako misli da treba, da obavesti Plenkovića o planu da dođem, on je to i uradio. To nije nikakva tajna bila, znali su sada, a znali su i prethodna dva puta. Rekao sam da ćemo poći i doćui u Jasenovac, da ćemo biti korektan, da ćemo poneti jednu kameru, a o događaju bismo naknadno obavestili javnost. Sramota je da 81 godinu od osnivanja Jasenovca nijedan srpski predsednik nije tamo otišao.

Ističe da je hteo da pokaže poštovanje prema srpskim, jevrejskim i romskim žrtvama, i ništa više od toga.

- U četvrtak, 14. jula, u Predsedništvu su mi preneli molbu da ne idem u Jasenovac i da su iznenađeni odlukom o neformalnoj poseti. A onda je usledio cirkus od pola 8 ujutru, bez da smo išta uradili, a bes se svodi na to da sam hteo da uđem u zemlju EU, da sam hteo da položim cvet na mesto gde je na stotine hiljada Srba ubijeno. Nelogično mi je da se zabrani da se ovako nešto govori, a da se sve pravda provokacijama. Argument da sam sve radio uoči "Oluje" je laž, jer sam sve radio od septembra prošle godine, nije istina ni da sam hteo na more u Hrvatsku, ali ja ne želim na more, nisam zainteresovan za more, mene zanima Jasenovac. Pošto su ovde govorili da je Tadić bio u Jasenovcu, da vam kažem, nije, nije išao nikada kao predsednik - kaže Vučić.

Ističe da je sudbina Jasenovca jeziva u svakom smislu i da je bio najgori logor po monstruoznosti i broju ubijenih, a ujedno je reč o logoru koji nikada nije oslobođen.

- Ne postoji nijedno stratište ovakve veličine i ovakve monstruoznosti na prostoru bivše Jugoslavije, a slučajno je stratište srpskog naroda. Mislio sam da je to činjenica i za Hrvate - navodi predsednik.

Ističe da razume Hrvate, da bi se možda i on ponašao isto da je na njihovom mestu, ali da bi nalazio jače, a ne "ovako tupave razloge" za napad.

- Nije im provokacija što ste ubili decu na Petrovačkoj cesti, ali je provokacija kada se za to podigne optužnica?! Ćutimo kada pričate o velikostpskoj agresiji gde god stignete, ali zato o Jasenovcu i srpskim žrtvama - tišina! Shvatili smo da je za nas to zabranjeno mesto, ali ćemo da radimo da u glavama srpske dece ne bude zabranjeno mesto. Moramo da gledamo u budućnost, ali prošlost ne smemo da zaboravimo, tako da ćemo da imamo velike promene u prosvetnom sistemu, ulagaćemo u knjige u istorijografije i slično. Nemamo pravo da govorimo sa nipodaštavanjem drugih žrtava, ali isto tako niko ne sme da nipodaštava naše žrtve - navodi Vučić.

Ističe da je ponosan jer je Beograd danas kosmopolitiski i srpski grad i da je upravo ovo razlog zašto ga pojedini ne vole. Kaže da su se prethodne vlasti trudile da se nikome ne zamere, pa zato nisu ni pominjale Jasenovac.

- Da nemamo ulicu jasenovačkih žrtava u Beogradu, to je sramota! I izvinjavam se što sam to promenio, ali tako ću nastaviti i Beograd će ostati kosmopolitski i srpski grad - kaže Vučić.

Na pitanje o formiranju nove vlade, Vučić kaže da će se za desetak dana znati nešto više, a mandatar će biti ili sa liste SNS ili sa liste koalicionih partnera.

Na pitanje da li ga je kontaktirao neko iz hrvatskih vlasti, kaže da ni sa kim sem Pupovca nije razgovarao.

- Ne znam ni o čemu bih. Poštujem ih, ali kada ovako nešto uradi, posle naše maksimalne korektnosti, ne znam šta bih vam rekao. Neću nikome da se dodvoravam dok sam živ. Da idem da se kupam u moru da bih bio dobar Srbin, neću. Mene more ne zanima, zanima me partnerski odnos. Uvek ćemo drugačije da gledamo na NDH i na dešavanja 90-ih i i jedni i drugi imamo svoje razloge - rekao je Vučić.

Kada je reč o vesti da su Grci uputili protest našoj ambasadi zbog sadržaja tovara u avionu koji je pao na njihovoj teritoriji, Vučić kaže da ga je Stefanović obavestio da je sve poštovano do poslednje tačke, pa će se dalje videti kada stigne nota.

Na pitanje zašto Vučić po 3. put nije ispoštovao protokol kada je reč o poseti Jasenovcu, predsednik kaže da se preko Ministarstva spoljnih poslova ide kada je reč o posetama na najvišem nivou.

- Grlić Radman je došao u Petrovaradin bez odobrenja našeg Ministarstva i niko ga nije zaustavio na granici. Ministar znanosti i obrazovanja je bio u junu, gradonačelnik Osjeta u maju je bio u Subotici... Niko ih nije zabranio niti zaustavio. O čemu pričate?! Kad god mi kažu, ja ću da odem. Za mene je odavanje počasti srpskim mučenicima od najvećeg značaja i kad god mi odobre, otići ću, ali se plašim da od tog posla nema ništa - kaže Vučić.

Na pitanje da pojasni da li ne želi na more ili ne želi na hrvatsko more, Vučić kaže:

To se more zove Jadransko i fascinantno je! Prelepo je, ali od svakog mora bitniji mi je Jasenovac.