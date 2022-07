MIMIROVIĆ O IZGRADNJI AUTO-PUTEVA: To je naša dužnost, naša misija i to je politika Aleksandra Vučića (VIDEO)

Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pričao je danas o značaju izgradnje auto-puteva.

- Setimo se samo da je auto-put Miloš Veliki završen pre nekoliko godina. I danas imamo neke medije ili kvazi medije, ne znam ni kako da ih nazovem, koji kažu da je auto-put Miloš Veliki sramota za srpske puteve. Zamislite samo. Posle pedeset godina priče bez ikakvih rezultata, posle dvanaest godina vlasti koja je došla posle 5.oktobra, a oni su brendirali da su promene krenule iz Čačka i Zapadne Srbije. Za dvanaest godina nisu uradili ni jedan kilometar tog autoputa. Nisu udostojili ljude iz Čačka, iz Gornjeg Milanovca, Prijepilha, Priboja, Požege ni jednog kilometra tog autoputa koji je od suštinske važnosti za razvoj ovog dela naše zemlje. I sada kada je taj autoput urađen, kada mi gradimo 12km tunela samo na teritoriji opštine Čačak i Lučani oni kažu da je tah autoput sramota za našu prekepu državu. Molim ljude da sagledaju o čemu mi ovde pričamo. Mi smo trenutno u najvećem investicionom talasu u istoriji ove zemlje, i pojedini ljudi to ne mogu da gledaju, ne mogu da podnesu autoput Miloš Veliki jer pokazuje ponovo uzdizanje naše države. On pokazuje da nešto o čemu se pričalo decenijama, i što su svi mislilu da je nemoguće uraditi da je ipak moguće i da se ipak dešava.... - rekao je Momirović i dodao:

- A svima onima koji danas ne mogu da gledaju autoput Miloš Veliki, sutra neće moći da gledaju Moravski koridor, Ruma- Šabac- Loznica, autoput Niš Priština, kao što danas ne mogu da gledaju brzu prugu od Beograda do Novog Sada, sutra će morati da gledaju prugu od Novog Sada do Subotice i od Beograda do Niša. Nećemo stati sa realizacijom ovih projekata kakve god okolnosti u Evropi bile. To je naša dužnost, naša misija i to je politika Aleksandra Vučića.

