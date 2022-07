Aktivisti preorijentisani u demonstrante pokušali su u četvrtak u Novom Sadu da prekinu sednicu na kojoj je usvojen Generalni urbanistički plan grada do 2030. godine.

Pred početak sednice došlo je do sukoba demonstranata sa policijom i obezbeđenjem pri čemu su srušili ogradu, bacali farbe, suzavac i dimne bombe na policiju, otimali štit od policije, gazili zelenu površinu da bi došli do Skupštine...

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najoštrije je osudio nasilje i izrazio nadu da će svako od njih odgovarati pred licem pravde. Kako je za „Novo vikend jutro“ sa Jovanom Jeremić izjavio, na ulicu je u četvrtak izašla grupa političkih aktivista iz cele Srbije, a koji se sele iz grada u grad – „kao putujući cirkus“.

- Tako su u Novom Sadu protestovali protiv Urabnističkog plana koji je potpuno redovan, o proceduralnom i strateškom dokumentu. Nije reč o tajnom dokumentu, već o strateškim smernicama koje predviđaju kako će se grad razvijati u narednoj deceniji – navodi Vučević.

Dodaje da su na protestu učestvovale skoro sve opozicione stranke, Đilasova, Jeremićeva, Demokratska stranka, Dveri, Ne davimo Beograd, desetak ljudi iz Ne damo Jadar i 15 kvaziekoloških nevladinih organizacija. Sve zajedno bilo ih je oko 70.

- Ne znam kakve oni probleme imaju sa Urbanističkim planom Novog Sada, to je teško racionalno objasniti – kaže Vučević.

Ističe da protesti nisu bili mirni, da ih nisu vodili građanski već politički aktivisti i da je reč o ljudima koji su došli da prave incidente, što su i najavili.

- Nisu skrivali nameru da se prekine sednica Skupštine grada. Imam pitanje za stručnjake iz Ne davimo Beograd – šta im tačno nije jasno u Urbanističkom planu Novog Sada? Da su se javili, ja bih ih rado primio na kafu ili čaj, pa bih im objasnio. Oni su protiv mostova, izgradnje, oni ne žele da pričaju o Urbanističkom planu. Imali smo rasprave o Urbanističkom planu, u tri meseca imali smo javne prezentacije u javnim prostorima, javne sednice komisija za planove... Sve je bilo javno, ali su oni i tada pravili incidente, pretili članovima komisije, upadali sa suzavcima, dimnim bombama, pretili i pravili potpuni haos. To isto su hteli da urade i na sednici Skupštine grada, što naravno nismo dozvolili – rekao je gradonačelnik.

Kaže da je policija tokom ovog haosa bila izložena napadima i nasilju, te da su učesnici „mirnih građanskih protesta“ otimali štitove.

- Znate šta simbolično to znači? To je napad na državu! I zamislite da se to desi u Americi ili u Nemačkoj. Sva sila, njih 70, ne žele da nam dozvole da radimo, a da ne pričamo da su ekolozi doneli i male miševe, te da su hteli da ih ubace u zgradu Skupštine. Toliko o životnoj sredini! To nikad nisam video. Takođe, gazili su zelene površine, bašte, travu... To su zaštitari grada – kaže gradonačelnik.

"Pravda je spora, ali dostižna"

Kada je reč o priznanju novinarke Jelene Zorić da brat predsednika Srbije Andrej Vučić nema veze sa „Jovanjicom“, Vučević kaže da je pravda spora, ali dostižna.

- Sve je od početka bilo sumnjivo, a sada su sumnje otklonjene. Skandalozan je bio pokušaj dela politike, medija i verovatno stranih obaveštajnih službi da kriminalizuju predsednika i njegovu porodicu kroz hibridni rat. Kada se spomene hibridni rat, mnogi odmah skoče i kažu da je sve teorija zavere, ali nema mistifikacije oko toga, jer su to prosto realni politički okviri – navodi Vučević.

Ističe da, kao prijatelj i saborac Aleksandra Vučića oseća olakšanje jer stvari „dolaze na svoje mesto“.

- Tri godine su nas bombardovali uveravanjima da je Andrej Vučić pokrovitelj „Jovanjice“, a time i njegov brat, inače glavna meta, Aleksandar Vučić. Tri godine smo bili izloženi najodvratnijoj i opasnoj laži. Pa, zamislite šta znači da se predsednik i njegova porodica bave prometom opijata?! – rekao je Vučević.

Na pitanje ko je podmetnuo Andreju Vučiću celu priču, gradonačelnik Novog Sada kaže:

Verujem da ćemo dobiti odgovor na ovo pitanje. Tu sam nekako neporpavljivi optimista, iako po prirodi nisam. Verujem da ćemo saznati ko je fabrikovao celu aferu „Jovanjica“. Mislim da iza svega stoji više osoba, iz sektora bezbednosti, politike, inostranstva, a važno je rešiti ovo pitanje zbog same države, njegnih građana i bezbednosti, ne samo zbog Vučića – rekao je Vučević.

Vučević – premijer, ministar policije, ministar pravde...?

Na pitanje o funkciji u novoj Vladi, Vučević je rekao da postoje brojne spekulacije i da je sve upravo na tom nivou – nagađanja i predviđanja. Spreman je, kako kaže, da radi svoj posao vrlo odgovorno kao i do sada.

- Zato i mirno spavam. Posvećen sam svom poslu, nisam neispunjen, nisam nezadovoljan i ne osećam se manje vrednim jer sam gradonačelnik, a ne, recimo, ministar. Vrlo sam ponosan jer sam, prvi put u istoriji Novog Sada, tri puta biran za gradonačelnika. Sve dalje je na nivou pretpostavki, a trenutno sam isključivo fokusiran na posao koji radim, na vođenje grada – izjavio je Vučević i dodao:

Svako ko radi pravi propuste, pa tako i ja, ali znam da sam prethodnih deset godina živeo i radio za grad koji volim i borio se za stranku koju pripadam. To sam radio iskreno, možda ne najbolje, ali svakako sam se trudio maksimalno.