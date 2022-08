Petković: Učinićemo sve da sačuvamo mir i stabilnost

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da će Srbija učiniti sve da sačuva mir i stabilnost, kao i da se nada da će u narednom periodu u Briselu, uz tešku borbu moći da dođe do kompromisnog rešenja.

On je za Javni servis rekao da je Srbija uvek za dijalog, što se videlo i iz jučerašnjeg obraćanja javnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je više puta ponovio da želi mir, ali i istakaoda je Priština i nakon ponoći nastavila sa izdavanjem ulazno-izlaznih dokumanta.

"Učinićemo sve da sačuvamo mir i stabilnost. Dozlogrdilo je našem narodu, niko ne može da trpi teror Aljbina Kurtija. U razgovoru sa našim Srbima video sam da Kurti perfidno ide u institucionalnu borbu priotiv našeg naroda i želi da ga protera sa KiM"“, rekao je Petković

On je rekao i da je prethodna noć bila teška i burna i da je protekla u atmosferi napetosti.

"Kurti i Priština su hteli sukobe. U bazu Belvedere u južnom delu Kosovske Mitrovice doveli su stotine oklopnih vozila i do zuba naoružanih specijalaca Risu koji su hteli da se obračunaju sa srpskim narodom. Radi se o dramatičnoj situaciji na koju smo upozoravali nedeljama i mesecima", rekao je Petković.

Kako je kazao obraćanje Vučića je bilo molba Kvinti da urazumi Kurtija koji je jednostranim odlukama krenuo da zapali bure baruta ne samo na Kosovu već i na Zapadnom balkanu.

"Mi se borimo za mir i stabilnost, za dijalog. U ovo teško vreme pokušavamo da sačuvamo mir i stabilnost jer je to jedini način da idemo napred. Ako je Vučić juče rekao mir, kako to može da bude provokacija. Cela akcija Prištine je odavno pripremana. Odlučnom diplomatskom borbom i Vučića i svih nas smo prevrnuli i nebo i zemlju da bi došli do onih koji mogu da izvrše uticaj na Kurtija. Kada ste na ivici rata, kada razmišljate da li će biti žtrtava, šta je sve Vučić preživeo u poslednja 24 sata, šta je sve učinio da vrati mir", rekao je Petković.

On je istakao da je u kontaktu sa srpskim narodom na KiM, kao i da je diplomatska inicijativa Vučića urodila plodom i da je na Kurtija izvršen uticaj.

