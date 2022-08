PASPALJ POVODOM OBELEŽAVANJA GODIŠNJICE 'OLUJE': Ponosan sam na svoj narod, i ponosan što se snašao u Srbiji koju smatramo NAŠOM ZEMLJOM!

Hrvatska zločinačka akcija “Oluja” koja je dovela do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske počela je 4. avgusta 1995. ofanzivom hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vijeća obrane (vojska bosanskih Hrvata) na područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije, odnosno na Republike Srpske Krajine.

Bivši predsednik Skupštine RSK Mile Paspalj kaže da su Hrvati oduvek čačkali Srbe, dok su Srbi uvek poštovali međunarodna prava i pravila, što su oni oduvek koristili.

- Ja sam ponosan na svoj narod i ponosan što se narod snašao u Srbiji koju smatramo svojom zemljom. Imao sam lično kontakte sa ljudima iz zaleđa Knina. Sreo sam se sa ljudima koji su bili u rovovima, i tu su dolazile Hrvatske jedinice. Sve je bilo isplanirano... - rekao je Paspalj.

Istoričar Predrag Marković rekao je da se na blagdan Blage Marije desilo nešto na čemu "Pavelić zavidi Tuđmanu i njegovom režimu". Prema Markovićevim rečima, ono što Pavelić nije uspeo za 4 godine, a to je da izbriše Srbe iz Hrvatske, da su to oni uspeli da urade za nekoliko dana. Ono što je, kako kaže čudno je to, što nijedna država u Evropi nije uradila ono što je uradila Hrvatska, kada govorimo o etničkom čišćenju.

Hrvatska je ostala bez jedne trećine naseljene teritorije - kaže Marković.

- Za razliku od ratnih zločina srpske strane, u Hrvatskoj su zločine izvršile redovne jedinice. Mi smo imali, Tigrove, Pantere i ostale, a kod njih je ovo mnogo ozbiljnije - rekao je Marković.

Kod nas, redovna jedinica nije izvršila nijedan zločin, naveo je Marković.

- Oni slave kao da su taj dan pobedili Hitlera, a pobedili su jadan narod, Gorana Hadžića i Milana Martića - kaže Marković.

Direktor Srpskog Telegrafa Saša Milovanović je, govoreći o Oluji, napravio paralelu sa današnjom situacijom na KiM.

- Zamislite danas da se Međunarodna zajednica skloni, a srpska vojska koja je jača od ove paravojske na Kosovu, sada krene i protera 250.000 ili 500.000 Albanaca i ostavi pust prostor. Šta bi se desilo? E pa to se desilo, da je Međunarodni faktor pomagao, ili direktno učestvovao u čišćenju stanovnika svoje zemlje - dodao je Milovanović.

