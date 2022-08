Vučević: Ako ne znate svoju prošlost i istoriju, ne možete dobro da razumete ni sadašnjost, a ni da predvidite budućnost (VIDEO)

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući jutro “Novo jutro” na televiziji Pink, razgovao o najvažnijim društveno političkim temama i obeležavanju 27. godišnjice od “Oluje”.

– Ovo nije prvi put da se se Oluja obeležava u Novom Sadu, ako se ne varam prvih 5 godina se obeležavalo u Veterniku koje je prigradsko naselje. Po prvi put se obeležavanje pogroma Srba u onome što Hrvati nazivaju tom redarstevnom akcijom Oluja obeležava u samom centru jednog grada. Obično smo do sada imali u prigradskim naseljima kao što su Veternik, Futog, Busije i po Sremu u manastirima, Srba krajišnika koji su spasavajući živote dolazili u maticu, dolazili u Srbiju – istakao je Vučević.

Gradonačelnik naglašava da ovaj put obeležavanje godišnjice Oluja u samom centru Novog Sada iz prostog razloga što je Novi Sad srazmerno broju stanovnika primio najveći broj izbeglica 90 tih godina.

– Po nekim procenama 100.000 Srba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine je došlo u srpsku Atinu, danas jednu prestonicu kulture, i iz tog razloga je doneta odluka iz državnog vrha da se stradanje Srba u akciji Oluja obeleži i manifestuje u samom centru grada – rekao je Vučević.

Jedan od govornika večeras je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratiće se i član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, patrijarh srpski Porfirije, kao devojka koja je 1995. godine proterana sa svojom porodicom.

– Večeras će se obratiti i devojka koja je danas Bogu hvala Novosađanka, u tom kontekstu da je živa i zdrava i da je našla mir i novu adresu u svojoj državi i svom gradu, a koja je 1995. godine kao mala proterana sa svojom porodicom sa njihovih vekovnih ognjišta – najvio je gradonačelink.

Gradonačelnik naglašava da zahvaljujući Predsedniku Vučiću, na inijacitivi za obeležavanjem svih datuma koji su veoma bitni u istoriji, sudbinskih datuma naših naroda pobedničkih ali i onih ne tako prijatnih kao što je današnji dan.

– Kultura sećanja nije pitanje da li vi nemate šta drugo u ponudi pa se vraćate u prošlost, kultura sećanja je nešto što vam daje smernice kuda i kako dalje da idete. Ako ne znate svoju prošlost, ne razumete svoju istoriju ne možete dobro da razumete ni sadašnjost, a ni da predvidite budućnost – reči su gradonačelnika Novog Sada.

Na pitanje da li iza progona krije strančarenje, gradonačelnik odgovara.

– Kakvo strančarenje, stradanje Srba i proterivanje 250.000 Srba, najveći progon posle Drugog Svetskog rata, mislim ne razumem kakvo tu strančerenje može da ima. Gde možemo da pričamo o strančarenju , možemo da pričamo strančaranje, ako neko posle 2000 te godine nije smeo da obeležava a ni 1995 ,nije hteo i ćutali smo, ćutali smo i NATO agresiji to smo zvali intervencija, bombardovanje, akcija samo što nismo rekli “Milosrdni Anđeo” i to traje decenijama – rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik ističe da smo decenijski dekodirani i učeni da ne postoje Srbi u Dalmaciji, Lici, Slavoniji, Hercegovini, da nemamo veze sa time u Bosni žive Bosanci, da su veliki Srbi došli sa prostora Bosne i Hercegovine, a danas Republike Srpske.

– Prosto smo učeni da to ne postoji ništa, a sve pod nekim plaštom bratstva i jedinstva, a ako vi sad nešto to otvorite vi kvarite nam godišnje odmore odprilike i druženje ili kakvu već saradnju . Nije to sve lako vratiti zato je i snažan otpor pre svega u jednom delu civilnog sektora, jedan deo sektora ima antagonizam prema svim nacionalnim temama a to možete i vrlo lako da vidite i nikada ne žele da učestvuju u obležavanju bitnih datuma i večito imaju neko osporavanje ili znak pitanja kada su te činjenice i okolnosti – istakao je.

– To je danas narativ koji postaje dominantan, nemojte Oluju to je dosadno imali smo i izjavu nekih predstavnika opozicije koji su predhodnih dana napadali i lomili grada. Oni navode da je provokacija što se obeležava Oluja u Novom Sadu. Kao i što ja nikada neću moći da razumem Srbe koje su danas u Dalmaciji ili Istri na otocima ili ostrvima, ne osuđujem ja nikoga neka letuju gde god hoće ali mora da je gadno i prilično neprijatno da danas budete Srbin u Dalmaciji ili negde na Jadranskom moru republici Hrvatskoj pošto će oni danas da slave i da pričaju kako su pobedili i proterali Srbe. Jedino da uzmete da gnjurate ceo dan, da uzmete onu bocu sa kiseonikom i da idete dole pod more i da se pravite da se to ne dešava i da su oko vas baš pristojni ljudi i da nije to tako kako se nama čini – rekao je Vučević.

-Ja sam išao na Pag na more, i niko nam nije rekao da je to bio veliki logor za stradale Srbe, logor za decu, ništa to nije bilo. O Jasenovcu smo znali u nekom malom pasusu u udžbeniku, u istoriji u sedmom osmom razredu bukvalno dve rečenice. Jasenovac nikada nije bio meta bilo kog oslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji pa valjda su to trebali prvo da oslobađaju i unište fabriku smrti. Pa smeta im i srpska zastava, i Srbija sve im smeta i da kažemo da su tamo živeli Srbi. Nije to prvi put, smetali su im i srpski murali, oni crtaju petokrake. Oni su zgubidani, kad mogu ceo dan da žive i ništa ne rade nemaju obaveze zato stignu na sve proteste. Na svakom protestu uvek isti ljudi, i u sve teme se razumeju i u mostove i u litijum i sve, kako to sve znate a CV vam ne prikazuje – rekao je Vučević.

Osvrnuli su se i na situaciju koja se dogodila nedavno, kada predsednik Vučiću nije bilo dozvoljeno da poseti Jasenovac.

– Ono što je problem i što nije dobro u regionalnom konceptu saradnje, jeste to da se desilo u kontekstu da predsednik Republike Srbije ne može da poseti Jasenovac. A velika je sramota za nas srbe da nikada nijedan srpski predsednik nije otišao da se pokloni stradalima u Jasenovcu. I sada imamo predsednika koji želi, koji ima i snažan ličan motiv, njemu nije dozvoljeno – istakao je Vučević.

Gradnočelnik je podsetio da je Vučić od decembra 2008. godine posećivao Srbe u Hrvatskoj i kada se formirala Srpska napredna stranka kada je bio opoziciona stranka.

– Vučić je i tada posvetio pažnju Srbija u Hrvatskoj, i tada je rekao da će Srbija voditi računa da Srbi prežive i opstanu u svojim kućama. To je jedna vrlo jasna politika koja se nastavlja u opozicionom i pozicionom delovanju. Srbija mora da vodi računa ne ugrožavajući nikoga i ničiji teritorijalni integritet, suverinitet, mora da vodi računa o Srbima gde god da žive – rekao je.

– Ja sam ponosan što hrvati mogu u srbiji da upotrebljavaju Hrvatski jezik, latinicu. Onda zašto Srbi u Vukovaru ne mogu da pišu ćirilicu. Zašto u Vukovaru ne sme da piše ništa na ćirilici. I dalje treba da radimo na tome da njihova prava još više rastu, to nije problem, mi ne treba da idemo u kontekstu omaložavanja to su naši građani, građani Srbije. I da imaju najbolje odnose da svojom domovinom hrvatskom, samo isto to tražimo i za Srbe u Hrvatskoj, i dozvolite nam da predsednik Stbije ode u Jasenovac, da zapali sveću, da se pomoli i položi cvet – rekao je Vučević.

Gradonačelnik je podesetio da je večeres na Trgu slobode od 20.00 časova obležavanje progona Srba iz Hrvatske.

