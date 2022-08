Kako je rekao Milimir Vujadinović, narodni poslanik i član Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, ni uoči jednog od najtužnijih dana za srpski narod, koga se sećamo po užasnom zločinu akcije ,, Oluja,, Bakir Izetbegović nije mogao da izdrži, a da iznova ne napadne Srbiju, srpski narod i srpskog predsednika.

- Optužio je Bakir Izetbegović srpskog predsednika i državu Srbiju da igraju dvostruku igru. Da u Izetbegoviću ima razuma, koliko ga nema, primetio bi ovde dva ključna elementa politike koju moderna srpska država vodi prema regionu - rekao je Vujadinović.

Kako kaže, jedna strana, ili prvi element, te politike koju danas vodi srpski predsednik Aleksandar Vučić se zove mir, a druga je - napredak. Pri čemu je mir preduslov za svaki napredak.

- Rezultati ove "igre" su namenjeni za svakog čoveka na Balkanu, pa i za one koje u političkom smislu zastupa Bakir Izetbegović i njegova retrogradna i ratnohuškačka politika, a ti rezultati su pre svega bolji život za svakog čoveka i zaustavljanje odliva i odlaska mladosti i ljudi koji su ustvari najveće bogatstvo svih ovih prostora.

Jasno je da je to potpuno drugačije od onoga što planira Bakir Izetbegović za Bošnjake muslimane u BiH , kada kaže da će mlade ljude koji odlaze zameniti robotima i to će mu valjda biti napredak a onaj prvi deo igre koji se zove mir, je baš kao i njegov otac Alija, spreman da žrtvuje zarad pukog opstanka na vlasti, njega i njegove porodice - dodaje Vujadinović.

- A što se tiče bezbednosnih strategija, koje pravi Srbija,jedino što možemo reći Bakiru Izetbegoviću je da Srbija i njen predsednik nikada više neće dozvoliti nikakve,, Oluje,, niti progone srpskog naroda poput onog iz doline Neretve i Jablanice, iz koje je Izetbegović i poslao poruke mržnje i uvrede - zaključio je narodni poslanik i član Odbora za dijasporu i Srbe u regionu.

