Vulin obišao je Helikoptersku jedinicu u njihovoj bazi na Aerodromu 'Nikola Tesla' i uverio se u snagu i jačinu helikoptera H-215 'Super Puma' (VIDEO)

Ministar Vulin je istakao da MUP Srbije, danas raspolaže najsnažnijom helikopterskom flotom na Balkanu.

„Snaga MUP-a ogleda se, između ostalog, u snazi njegove avijacije. MUP Srbije je, zahvaljujući podršci predsednika Aleksandra Vučića, učinio mnogo na tom polju. Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova bogatija je za savremene i moderne helikoptere. Nabavka „Super Puma“, predstavlja samo nastavak modernizacije flote. Do kraja godine očekuje se isporuka preostale dve letelice ovog tipa, koje će biti snažan doprinos u borbi sa požarima, s obzirom na to da nose i do pet tona vode. Po prvi put su svi helikopteri opremljeni i vedrima za gašenje požara. Danas su pripadnici MUP-a Srbije sposobni i spremni da vode računa o sebi ali i o komšijama. Priznanje Helikopterskoj jedinici, uz Grčku, Severnu Makedoniju, Republiku Srpsku iskazala je i Evropska komisija koja je prilikom gašenja požara u Sloveniji istakla da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa naša dva helikoptera izbacili najviše vode i dali najveći doprinos u gašenju požara“, rekao je ministar Vulin. Prema njegovim rečima, sa najsavremenijim i verovatno najboljim helikopterom na svetu u svojoj klasi, koji je sada deo naše flote, MUP Srbije pokazuje koliko je ojačao i koliko je snažan. „Po naređenju predsednika Aleksandra Vučića, ušli smo u proces opremanja svakog helikoptera naoružanjem i obuke pripadnika jedinice. U sadejstvu sa Vojskom Srbije bićemo još spremniji za odbranu zemlje", poručio je ministar Vulin. "Super Puma" je helikopter koji svojim kapacitetima daleko nadmašuje kapacitete letelica koje Helikopterska jedinica ima u svojoj floti. Helikopter može prevesti do 24 osobe, maksimalan dolet iznosi 866 kilometara, u vazduhu može da provede duže od četiri sata, nosivost kuke za nošenje podvesnog tereta iznosi 4,5 tone, što daleko prevazilazi kapacitete koje je Ministarstvo do sada imalo.

