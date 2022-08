Potpredsednica Narodne skupštine Srbije, Sandra Božić postala je meta određenih medija i lica kojima je očigledno nespojivo da lepota i pamet mogu ići zajedno.

Ona je, naime, bila izložena brojnim podrugljivim komentarima, ali je podrška ubrzo počela da dolazi sa svih strana, pokazujući da je diskiminacija na osnovu izgoleda nedopustiva kako u politici, tako i u celom našem društvu.

Podrška je stigla sa svih strana, najviše su se pobunile upravo žene, koje smatraju da je napad na Sandru, zapravo napad na svaku ženu u Srbiji.

- Poštovani opozicioni mediji koji blatite nju i sve ostale žene na pozicijama radite to jer mislite da su za vas laka meta. One nisu one mete koje vi ciljate jer iza njh su žene koje su glasale i koje misle kao i one, koje imaju podršku u radu. Sve žene Srbije su onda mete vaših napada. Kako Sandra tako i sve poslanice u prlamentu - napisala je žena sa Kosova Metohije, Olivera Milošević

Nevladina organizacija Centar za osnaživanje i razvoj žena, takođe je oštro osudila verbali medijski napad na potpredsednicu Narodne skupštine Srbije.

Oni su saopštili da komentari upućeni na račun njenog izgleda i načina odevanja predstavljaju diskriminaciju na osnovu rodne pripadnosti i, kako dodaju, apsolutno su nedopustive.

