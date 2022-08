Tačno 27 godina nakon zločinačke akcije Oluja - Linta: Jasenovac je najveća fabrika smrti! Treba da se izborimo za to da se te žrtve ne zaborave

Prošto je tačno 27 godina od zločinačke akcije Oluja, kada je sa prostora Hrvatske proteran i ubijen veliki broj Srba.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak rekao je da se poslednjih 27 godina vido bitka o tome šta je Oluja, kakav je njen karakter i koje su njene posledice.

- Za Hrvate je to akcija kojom je oslobođena ta zemlja i uspostavljeno državno jedinstvo, ostvarena je sloboda i budućnost, i to pokušavaju da pokažu svim mogućim sredstvima - rekao je Krstić.

Krstić je rekao da mu se čini da ova situacija u kojoj Srbija pokušava da ostvari kulturu sećanja, gde se spominju žrtve i njihove tragične sudbine, ide u pravcu da se stavi do znanja da država Srbija misli na njih.

- To sve posebno stvara histeriju i gnev u Hrvatskoj, što smo danas mogli da vidimo uživo iz te zemlje. Čak i ono što sam čuo od sveštenih lica na misi, govori u prilog tome. Niko od njih nije spomenuo tolike stradale ljude - rekao je Krstić.

Oni su danas govorili o tome kako su izbacili nečistoću iz Hrvatske, što se odnosilo na srpski narod.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik lista Informer, komentarišući uzvike koji su se danas mogli čuti u Hrvatskoj, a koji glase "za dom spremni", rekao da su oni formalno zabranjeni i da bi za to trebalo sankcionisati one koji su iz izgovarali.

- Nikada pre Drugog svetskog rata, niko u Hrvatskoj istoriji nije koristio taj pozdrav, to su izmislile Ustaše. Danas smo u Kninu od predsednika i premijera te zemlje, zemlje članice EU, čuli da su Srbi proterali Srbe iz Krajine. Da je Beograd, ne znam kako, proterao Srbe iz Krajine - rekao je Vučićević, dodajući da je to najstrašnija i najmonstruoznija laž.

Kako kaže, da bi se ovako veliki zločin sakrio, mora da se lansiora najveća moguća laž.

- Danas smo čuli od Plenkovića da su piloti sa Petrovačke ceste heroji. Danas je u Kninu, na njihovoj proslavi zločina bilo nikad manje gostiju, ljudi koji su došli tamo - rekao je Vučićević.

Kako kaže, napravili su sprženu zemlju, praznu zemlju.

- Hrvati su Olujom učinili zločin i prema sebi, i prema svojoj zemlji, ne samo prema Srbiji - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da su Hrvati i danas pokazali kako se baš ničega ne stide.

Reditelj Dragoslav Bokan, rekao je da je davno rečeno da je napad najbolja odbrana, a za Hrvate je napad jedina odbrana.

- Kada nemate ni delić istine, ni istorijske ni vojne, ni humanitarne niti neke druge, vi morate bukom da sakrijete ono što je sama suština. Milanović je i rekao da oni koji se bore ćutanjem na kraju dožive poraz, čime je na neki način i priznao to. Ćutanje je i nas vodilo ka porazu. Milanović hoće da poruči svima oko sebe, da, ukoliko i oni ućute da će istog trenutka da se otkrije istina i to nepoželjna istina - rekao je Bokan.

Kako kaže, čim vidite i osetite bol tih ljudi i te dece, sve vam postaje jasno. Dodaje da je jasno ko igra tu koju ulogu.

- Oni glumeći taj događaj 5. avgusta 1995. godine, pokušavaju da sklone pogled posmatrača sa suštine. Oni više nemaju protiv koga da se bore, nego se koškaju sami protiv sebe - rekao je Bokan.

Kako kaže, vide se razni elementi jednog igrokaza.

- Naše je da održimo u svojoj svesti to što se dogodilo, uprkos onima koji ismevaju sećanja na naše stradanje - rekao je Bokan.

Predsednik Udruženja Krajišnika u Srbiji Mile Bosnić opovrgao je izjavu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da Srbija 1995. godine nije prihvatila plan Z4 koji bi sprečio "Oluju".

- Z4 je prihvaćen u Ženevi. Dan pred Oluju dolazi Milan Babić i kaže da su Srbi prihvatili Z4, on lično. Nadali smo se da smo zaustavili akciju. Za sve to vreme Amerikanci spremaju zlo. I zamislite, nakon svega, umesto da se na današnji dan izvinu našem predsedniku, oni govore kako Vučić neće da prizna Kosovo i neće u Evropu. Zamislite bezobrazluk. Juče je uz predsednika Vučića mesto bilo svima iz opozicije. Tamo osim "Zavetnika" nikoga nije bilo - rekao je Bosnić.

Dragan J. Vučićević objasnio je zašto je hrvatski predsednik na svečanosti u Kninu govorio o Srbiji, priznanju Kosova i neuvođenju sankcija Rusiji.

- Zoran Milanović je video nikad manje ljudi ispred sebe i iz tog razloga je krenuo da udara po Srbiji. Izjavom Milanovića o Kosovu i Rusiji, želeo je da postigne da u svetskim medijima to odjekne kao vest. Gledao sam strane medije, neki su preneli upravo ovo, jer njih ne zanima to što članica EU slavi ubijanje ljudi. Što slavi progon. Ne, njih zanima šta se događa danas. I oni su to i preneli. To je bio cilj Milanoviću. Imate statistiku, koliko je Srba bilo pre Jasenovca u Hrvatskoj, a koliko ih ima 2011. godine. Još strašnije od toga što opozicija nije bila prisutna, gore je što neki ljudi iz jedne žute stranke tvrde da su ljudi koji su juče došli u Novi Sad bili plaćeni. Jedan đilasovski portal objavio je da je dnevnica za dolazak bila 2.000 dinara. Sutrašnja naslovna strana đilasovskog portala napada taj veličanstveni skup. Glavni naslov u "Danas"-u je da se u Hrvatskoj slušala Riblja čorba i Idoli. Za njih je to lepa vest, lep događaj u Kninu - rekao je glavni i odgovorni urednik Informera.

Vučićević je rekao da ne postoje hrvatski, kosovski, makednonski, bosanski Srbi. To su, dodaje, sve Srbi.

Krstić je rekao da kada Srbija oplakuje i kada se seća svojih žrtava u Hrvatskoj nema nikakve veze sa politikom i dodaje da je taj trenutak trebalo da sabere makar većinu stranaka u Srbiji.

- Događaj je takav da bi morao da potvrdi ono što govori Milanović, koji nas nesvesno hvali govoreći da 80 posto Srba u Srbiji ima isto mišljenje i da smo složni - rekao je Krstić i dodaje "iz negovih usta u Božije uši.

Kako kaže, smatra da ne postoji u novijoj istoriji ni jedan političar koji je na veći način pljunuo na Oluju. Dodaje da je on rekao da je ta akcija bila ništa, i da su to sve Srbi sami uradili.

- Nema tu nikakve veličine, oni ništa nisu doprineli, sve je Milošević uradio, to sada govore. On bi sada morao da kaže zašto uopšte pominju Tuđmana, morali bi i da odu u Požarevac da Miloševiću stave venac, ako ga smatraju zaslužim za proterivanje Srba iz Hrvatske - rekao je Krstić.

Bokan je rekao da kao što Plenković i Milanović igraju dobrog i lošeg policajca, igraju igru kako bi pokazali da su Srbi dvostruko krivi, uvek i za sve žele da okrive Srbe.

Predsednik Udruženja Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da treba po uzoru na Izrael da pokrenemo inicijativu za priznanje genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima u Drugom svetskom ratu.

- Treba da se izborimo za to da se te žrtve ne zaborave, da ne minut, nego dva minuta svi stoje mirno u čast žrtvama, da sve crkve zvone, da osnujemo Memorijalni centar genocida NDH. Park mira u kojem bi svaki strani državnik koji dolazi morao da prihvati da zasadi jedno drvo u tom parku - rekao je Linta.

Linta je rekao je Jasenovac najveća fabrika smrti.

- Linta je rekao da ne postoji selo na Kordunu gde nije organizovano ubistvo žena, deca i staraca - rekao je Linta.

Vučićević je pomenuo nastavni i naučni program u školama.

- Moraju deca da uče u školama o zločinima. Dana 21. jula ustaše su u šumi Mašvina u okolini Slunja tukle motkama i pobile 420 ljudi, a onda su 10 dečaka i devojčica ubili, pa skroz skinuli i poređali. To su sami nazvali "ustaško mrtvo kolo". Srbi kada su došli da pokupe svoje, ostali su zaprepašćeni. Ja sam došao na ideju da moje kolege naprave prilog o tome, izašli su na ulicu u centru grada i jedva našli nekoga ko je znao nešto o tome. Ne znaju ljudi. To je strašno. Po planu i programu školskom, o tome se ne uči - rekao je Vučićević.

Nebojša Damjanović, istoričar, rekao je da je najbitniji tragični odlazak našeg naroda sa širokog prostora u Hrvatskog, naroda koje je tamo bio sigurno poslednjih 500 godina.

- Međutim, niko ne spominje vojsku. Gde je bila vojska. Kako su Hrvatsi uspeli, da osvoje vrlo lakoj Dinaru, Grahovo i Principovo, Knin? Gde su naši korpusi? Ne liči na Krajinu da se ućute. Zaokuplja me to pitanje kao istoričara. U tom vremenu se Karadžić i Mladić svađaju - rekao je Damjanović.

Kako kaže, čudno mu je da niko ne pominje našu vojsku, niti vojsku Republike Srpske.

Profesor bezbednosti Miroslav Bjegović rekao je da je veliko pitanje zašto jedna država koje je članica EU i dan danas veliča etničko čišćenje, proterivanje tolikog broja naroda sa svojih vekovnih ognjišta, a da niko od članica EU ne digne svoj glas i da kaže da takvo nešto ne sme više da se slavi.

- Postavlja se pitanje kako je moguće da UN nisu stale u odbranu naroda, gde su oni bili. Niko ne snosi odgovornost. A pogledajte sa druge strane kako srpska pravoslavna crkva i narod to obeležavaju. Nikoga ne napadamo, već sećanjem obeležavamo tu tužnu sudbinu našeg naroda - rekao je Bjegović.

On ističe da je najveći problem što se te strasti prema Srbiji i srpskom narodu nikako ne stišavaju, ne jenjavaju.

Kako kaže, pitanje je kako je moguće za 4 dana da padne toliki prostor.

Krstić kaže da Hrvatska želi da ubedi sve kako je Oluja bila legitimna akcija koja je donela slobodu jednom narodu.

Vučićević je rekao da ovo sve stoji u arhivama, da niko ništa nije izmislio.

- Nadam se da će se Hrvati jednom pokajati i da će priznati šta se sve tamo dešavalo - rekao je Vučićević.

