VUČIĆ: Pripremaju likvidacije naših ljudi na severu KiM, upozoravamo ih da to ne čine!

Polažem nade u miroljubivo rešenje, nadam se da će ih njihovi ilegalni roditelji naterati na to, u političkom smislu, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik je nakon susreta sa mladim sportistima iz dijaspore odgovarao na pitanja novinara.

Vučić je najpre komentarisao dijalog sa premijerom privremenih institucija u Prištini, Aljibnom Kurtijem i rekao da je veoma skeptičan po ostvarivanju bilo kojih rezultata.

- Oni sve što su rekli, jeste da će da nameću svoju volju. NJih briga šta će i da kaže Beograd, pa ne znam ni čemu služi dijalog. Oni koji su rekli da treba da se razgovara o ZSO, kao i da ona mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, evo da ih upitam, da li se šale? Što smo onda pregovarali - upitao je Vučić.

Kako kaže, ubismo se mesecima, a oni traže da bude u skladu sa ustavom Kosova, onda nam, dodaje ništa ne treba.

Kako kaže, žele da izvrše pritisak na Srbiju. Vučić je poručio Kvinti da dolaze u dobroj veri, ali da nas nateraju da sami učestvujemo u uništavanju svoje zemlje, kako kaže, nemojte ni da sanjate.

- VIše puta sam ukazivao na izjave koje pripremaju teren, u kojima valjda žele da me obaveste kako će oni to sve da sprovedu u delo. Ok, kažite nam da pravo ne postoji, da vas ne interesuje Rezolucija 12 44 , kao i pravo UN, koje toliko spominjete kada je sukob u Ukrajini u pitanju, ali kada je u pitanju ovaj deo Evrope i sveta, to vas ne zanima - rekao je Vučić.

Kako kaže, mogu da urade šta žele, ali to neće biti uz blagoslov i saglasnost Srbije.

- Verujem da će u septembru da se ide u Skupštinu da se analizira situacija o KiM, to je naša obaveza. Ljudi treba da čuju šta je naša obaveza i nadam se da će razum da preovlada - rekao je Vučić..

Vučić je rekao da nikome neće dozvoliti da nikakvu vatru otvara po bilo kome.

Vučić je rekao da su laži objavljene u svim svetskim medijima, kako Srbija negde nekoga napada.

- Nemaju čime da se pohvale pa idu sa izmišljanjima. Spominju Rusiju, a čak je i Zaharova rekla da nismo tražili nikakvu pomoć. Šta izmišljate više? Mi imamo svoju zemlju i Ustav, međunarodno pravo na svojoj strani. Oni pripremaju likvidacije naših ljudi na severu - rekao je Vučić i dodao da ih upozorava da to ne čine.

Vučić je rekao da polaže nade u miroljubivo rešenje, dodaje da se nada da će ih njihovi ilegalni roditelji naterati na to, naravno, dodaje, u političkom smislu.

- Nadam se i verujem da će mnogi imati dovoljno snage, da ne govorim reč primoravanje, ali neku vrstu uticaja da nešto napravi. Tome se nadam, zato i idem u Brisel. Idemo u Brisel da pronađemo rešenje, a da li verujem u to, ne verujem - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je Eskobar inteligentan čovek, koji je neretko potcenjem, dodaje da je siguran da on ne bi voleo da vidi neke probleme niti bilo kakve sukobe.

- Siguran sam da Amerikance ne bi voleli sukobe, dok bi nekim drugim to odgovaralo. Kurtiju posebno, jer on želi da ceo svet okrene protiv Srbije - rekao je Vučić.

Dodaje da će biti dosta razgovora, ali i to da smatra da ni Kurtiju ne bi trebao da odgovara bilo kakav sukob.

- Što se tiče tablica, ni u čemu nisu u pravu. Ne znaju ljudi ovde, ne želim da vas zamaram detaljima. Sada žele svima da stave svima tabile Kosova, e neće moći. Žele da se jednog dana samo probudimo i da ne bude ni S od Srbije ni S od Srba - rekao je Vučić i dodao da se nada da će se sve završiti na miran način.

Kada je u pitanju buduća Vlada, Vučić je rekao da danas već ima sastanak sa Ivicom Dačićem, potencijalnim koalicionim partnerom.

Kada je u pitanju iznošenje njegovih ličnih podataka u dnevnom listu "Danas", Vučić je rekao da nikada nije tužio ni jednog novinara, pa neće ni sada.

- Što se tiče adrese, to je sada malo komplikovano, jer su mi starija deca ostala bez majke, pa je malo bezveze što su to uradili. Ma neka rade šta hoće. Živimo u vreme kada mene neke druge stvari brinu malo više od toga - rekao je Vučić.

Kako kaže, očekuje se da država mora da reši sve probleme, a sa druge strane, nama se prebacuju razne besmislice.

- Mi se borimo i gledamo da rešimo probleme. Ali ne možete da krivite državu ako nekome ne radi klima u kući ili ako Zvezda i Partizan igraju loše - rekao je Vučić.

Kada su napadi iz Hrvatske u pitanju, rekao je da ne zna šta da odgovori.

- Ne znam kako ih nije sramota da toliku lažu. Oni su rekli da sam nekoga tukao u Petrinju, a tamo nikada nisam bio - rekao je Vučić.

Kako kaže, počinio je strašan greš što je tri puta zaredom tražio da poseti Jasenovac, i dodaje, još je veći greh što neće da ide kod njih na primorje.

- Kome smetam? Da li sam nekome rekao neku ružnu reč? Nedate mi da odem u Jasenovac. Sav moj greh je u tome što sam želeo da odem da položim jedan cvet, a druga krivica je u tome što kažu da sam otvorio Oluju, a to nije tačno. Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo je istragu oko ubistva dece na Petrovačkoj cesti - rekao je Vučić.

Oni, dodaje, smatraju da je problem što nemam ni kvadratni metar peškira u Hrvatskoj, a takođe sam, kako kaže, kriv što neki drugi imaju.

- Pa nek imaju, to je njihova stvar, neka rade šta žele. To više govori o njima nego o meni, ja nikome ne kažem gde će da ide, samo mene nemoj da terate - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da danas imamo 264,7 miliona kubnih metara gasa i 201 million kubnih metara gasa koje smo kupili u Mađarskoj.

- To na tržištu vredi oko milijardu i trista miliona evra, to je naša rezerva, i sve je plaćeno i to je naša velika prednost. Radimo šta možemo, kupujemo ugalj, i tokom zime ćemo ga vaditi. Moramo da nastavimo da kupujemo svuda gde stignemo i šta stignemo, finansijski stojimo dobro, ali to nije ćup bez dna - rekao je Vučić.

Autor: