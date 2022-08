Rešenje je da sve zemlje zapadnog Balkana što je pre moguće uđu u EU

Srbija je pod velikim pritiskom da provede sankcije zapadnog bloka i EU-a prema Rusiji, ali se proces njenog članstva u EU nastavlja, izjavio je u Ankari predsednik Slovenije Borut Pahor, koji se zalaže za ubrzanje procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i koji, kako kaže, od početka podržava dijalog Beograda i Prištine, kojeg trenutno nema.

Pahor je u intervjuu za Agenciju Anadolija rekao da pridaje važnost članstvu u EU-u da bi se pokazalo na čijoj su strani sve zemlje, uključujući i Srbiju.

"Ako Srbija odluči da stane na drugu stranu, budućnost Republike Srpske u BiH može dobiti drugačiji zamah", upozorio je Pahor.

Istakao je da želi da vidi sve zemlje Zapadnog Balkana u EU što je pre moguće.

"Jedino rešenje je ubrzati proces članstva u EU. Mislim da bi EU trebalo da učini više. Sličan proces vidimo i u odnosima Kosova i Srbije, kao i u napetosti između pojedinih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini, gde se sa zebnjom očekuju izbori. Dugoročno gledano, jedini način rešavanja ovih problema je ubrzanje procesa članstva u EU".

Govoreći o odnosima Beograda i Prištine, Pahor je rekao da podržava dijalog "Kosova i Srbije od samog početka".

"To je teško pitanje, ali trenutno postoji veliki problem poverenja među stranama. U kontaktu sam s obe strane i vidim koliko je teško s tim nepoverenjem. Nedavno smo svedočili događaju za koji se bojimo da će još više porasti. Ako nema snažnog dijaloga, uvek postoji rizik da dođe do takvih događaja koji mogu povećati napetosti. Trenutno nema snažnog dijaloga", rekao je Pahor i dodao:

"Nastojim da ohrabrim strane da daju sve od sebe jer je mirovni sporazum između Beograda i Prištine važan ne samo za mir i stabilnost dve zemlje nego i za celi region", rekao je Pahor.

Smatra da bi trebalo da bude sličnog ubrzanja i kada je reč o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO.

"Želim da Bosna i Hercegovina postane sledeća članica NATO-a. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u važno je za promenu kretanja na Zapadnom Balkanu", rekao je.

Predsednik Slovenije kaže da radi i na tome da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije status kandidata za članstvo u EU i istakao važnost početka pregovora Severne Makedonije i Albanije za Zapadni Balkan.

Ocenio je da na Zapadnom Balkanu ima isto toliko prilika koliko i problema.

"Region će otići ili na jednu ili na drugu stranu. U ovom trenutku akcije NATO-a su od velike važnosti. Ako se nastavi čekanje, Zapadni Balkan će biti još više izložen Rusiji i moglo bi doći do problema", rekao je Pahor.

Dotakao se i strateške važnosti Turske i istakao da je ona jako važna.

"To je i geopolitički vrlo važno. Hvala Bogu da je Turska članica NATO-a. Takođe pridajem važnost budućnosti NATO-a, i tome da su Turska, Švedska i Finska potpisale sporazum o članstvu dviju zemalja", dodao je Pahor.

O ratu u Ukrajini, Pahor je rekao da ga raduje duh zajedništva koje je Zapad pokazao prema ovom ratu.

"Mislim da smo pogrešili nakon aneksije Krima. Bilo je nekih sankcija, istina, ali to je sve. Nije to bio radikalan paket sankcija. To je bio pogrešan signal za (ruskog predsednika Vladimira) Putina da bi, ako bude radio šta želi, mogao dobiti beznačajne posledice. Zato smo želeli da se 24. februara ova greška ne ponovi", kazao je, između ostalog, Pahor.