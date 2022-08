Vučić: U ovom trenutku nemamo problem sa gasom, ali želim da obezbedimo dovoljno struje - ČEKA NAS PAKLENA JESEN!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nam sledi paklena jesen, i da je struja danas na berzi u regionu 440 evra po megavat satu.

- Cene trenutno nisu normalne. Sedam ili osam puta veće od normalnih cena. Zato su Nemci doneli odluku da nijedan stan ne sme da bude topliji od 19 stepeni. To je ozbiljna zemlja, mi moramo da gledamo šta rade oni. Besmisleno je da imamo 23 ili 24 stepena, to nije normalno. Nemamo mi u ovom trenutku problema sa gasom, ali ja želim da mi obezbedimo dovoljno struje. Ali mi i dalje nemamo odgovor Rusa za TO Pančevi i TO Zrenjanin. Ako mi to napunimo gasom da nam to pravi struju. To su ogromne uštede, na samo jednom stepenu hladnijeg grejanja. Mi tim uštedama obezbeđujemo viškove gasa, i za druge delove Srbije - kazao je on.

- A ugalj otišao u nebesa. Sećate se kada su svi tražili da se ukine ugalj. A sada im kažem hvala Bogu što smo imali to "đubre". Nisam ih ja ni poslušao za litijum, ali i dalje smatram da je to moja najveća greška. Napravili smo veliku grešku. Mi smo jedini narod koji se odrekao svoje nafte, koje su strane službe lažima preko medija naterale da se odreknu bogatstva. To je klasičan primer kako su strane službe uspele da unište nešto što je moglo da bude kvantni skok za Srbiju. Oni su se tukli među sobom da li će Rio Tinto ili neka druga kompanija. Zato što je naš litijum najkvalitetniji - kazao je on.

Vučić ističe da neće da se ulaguje narodu i da laže.

- Ja napadam sebe, ne političke protivnike. Tačno vidite kako vam se, poput savršene oluje, sve dovedeno do toga da vam rasture zemlju. Ja se i dan danas jedem zbog te odluke. Loznica je cela mogla da procveta. Čitava Mačva. Mogli su da imaju budžet 200 miliona evra, da bacaju pare. I da umesto realnih 80.000 ljudi koliko imaju, da imaju 150.000 ljudi. Morate da pitate sledeću Vladu da li je odluka o zabrani iskopavanja litijuma finalna - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da će inflacija na godišnjem nivou biti oko 9,8 odsto, a da će rastom penzija od 22 odsto.

- Ne zaboravite da je ovo treća godina kovida i godina rata. Pa u pravu su poljoprivrednici. Jeste li vi videli onaj vozni park traktora ispred zgrade Banovine u Novom Sadu. Novi Fergusoni, koje smo mi subvencionisali. Baš sam bio ponosan. Ali su u pravu po pitanju cene đubriva, ali to zavisi od cene gasa.

Autor: