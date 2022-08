GLIŠIĆ PORUČIO ĆUTI: Ohrabruje to što si se prepoznao u izrazu idiot, jer jednog lažljivca, manipulatora i prevaranta taj izraz najbolje i opisuje!

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić, odgovorio je Aleksandru Jovanoviću Ćuti, koji se, kako Glišić navodi, prepoznao u izrazu "idiot", dodajući da će ga ubuduće tako i oslovljavati.

Kako Glišić navodi, ohrabruje to, što se Jovanović prepoznao u izrazu idiot, jer jednog lažljivca, manipulatora i prevaranta taj izraz najbolje i opisuje.Glišić dodaje da po njegovom skromnom mišljenju, Jovanovića bi bolje okvalifikovao izraz ''moron'', ali ako se on odaziva na ''idiot'', Glišić dodaje da nema ništa protiv, i tako će ga, kaže on i oslovljavati.

- Dakle, uvaženi idiote, postavio bih ti nekoliko pitanja - nastavlja Glišić.

- Da li svoja znanja o zaštiti zivotne sredine crpiš iz svog obrazovanja ? Ako je tako, onda mi je jasno zašto se odazivaš na idiot. Pa ti za 56 godina života nisi stigao fakultet da završiš. Fakultet dramskih umetnosti, koji decenijama bezuspešno studiraš, ima strasne veze sa životnom sredinom. Večiti studentu,da li su tvoja radna iskustva usko vezana sa saznanjima o litijumu? Možda je bolje da ne odgovaraš na ovo pitanje jer nemaš ni dve nedelje radnog staža - priča Glišić.

- Da li svoju drskost baziraš na podršci gradjana u mestima koja su bila tema vezano za eksploataciju rude litijum ? - dodao je Glišić.

Kako Glišić navodi, Jovanović ima više godina nego što je glasova osvajao u Nedeljicama i okolini.

- Da ne daj Bože imaš priliku dan da vodiš državu, u njoj ne bi bilo ni vazduha a kamoli svega onoga sto danas Srbiju čini najbržom rastućom ekonomijom u ovom delu sveta - rekao je Glišić, pa dodao:

Dakle, uvaženi idiote, jedino vredno u tvom današnjem reagovanju na predsednikovo obraćanje je to sto si se prepoznao.

Idiot, i tačka - - zaključio je Glišić.

Autor: