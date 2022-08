EVO KAKO JE SVE POČELO: Evo kada je Savo Manojlović prešao u POLJOPRIVREDNIKE i od kada zagorčava život građanima! (FOTO)

Protesti poljoprivrednika traju gotovo dve nedelje i predvođeni su udruženjem koje se zove Inicijativa za opstanak poljoprivrednika.

Ono što “bode oči” jeste neobična činjenica da jedno udruženje koje postoji tek nešto više od mesec dana, nema istog predsednika od početka. Informer ekskluizivno otkriva zašto je prvobitni predsednik smenjen i ko se u stvari krije iza protesta poljoprivrednika, koji blokadama u najbukvalnijem smislu maltretiraju građane u više gradova u Srbiji.

Zašto se Vukašin Baćina povukao sa mesta predsednika Inicijative za opstanak poljoprivrednika?

Mediji su kontaktirali Vukašina Baćinu, prvoizabranog predsednika Inicijative za opstanak poljoprivrednika, koji je u izjavi za Informer pojasnio zašto je otišao sa čela inicijative.

- Znate šta, ja jesam bio predsednik Inicijative za opstanak poljoprivrednika, koju smo i osnovali sa ciljem da poboljšamo položaj poljoprivrednika u Srbiji. Naravno da smo imali neslaganja sa određenim uslovima i ideja Inicijative bila je upravo da uspostavimo dijalog sa Vladom i dođemo do rešenja koje će biti u interesu poljoprivrednika. Međutim, desilo se to da su određeni opozicioni aktivisti dolazili kod mene, kako bi mi ponudili podršku, ubeđivali me da ćemo zajedničkim snagama izvršiti pritisak na vlast i time brže doći do cilja. Meni se to nije dopalo i nisam hteo da učestvujem u tim političkim igrama, jer ponavljam – Inicijativa nije osnovana kako bi se bavila politikom, već poljoprivredom. Zato sam se odmah povukao iz te priče i u pregovorima koji traju već danima ne učestvujem.

Iako gospodin Baćina nije imenovao precizno o kojim opozicionim aktivistima je reč, Informer ekskluzivno objavljuje fotografije lažnog ekologa Save Manojlovića, koji je 8. jula posetio udruženje, pružio im podršku i time stavio tačku na bornu za bolji položaj poljoprivrednika, a započeo svoje politikantske igre i maltretiranje građana.

