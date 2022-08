PROTIV SRBIJE SE VODI SPECIJALNI RAT! Šiptari sa Švajcarcima vade Tačija iz zatvora!

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Jerry Lampen via AP Photo | |

Lažna država Kosovo krenula je, zajedno sa Švajcarskom i Albanijom, u još jednu ofanzivu protiv Srbije sve u cilju oslobađanja Hašima Tačija i Kadrija Veseljija iz Haga.

Šiptari i Švajcarci započeli su akciju negiranja zločina koji su teroristi OVK počinili na Kosovu i Metohiji, a zbog kojih su vođe terorističke organizacije završile na optuženičkim klupama u Hagu.

Najpre je Albanija poslala Savetu Evrope svoju Rezoluciju o neosnovanosti tvrdnji o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na KiM i Albaniji, a zatim je Švajcarska otkrila ko je osoba koja je dojavila vlastima te zemlje da srpske tajne službe navodno spremaju atentat na senatora Dika Martija, koji je otkrio zloglasnu "žutu kuću", u kojoj su pripadnici terorističke OVK vadili organe Srbima.

Obezvrediti izveštaj

Radio-televizija Švajcarske u nedelju uveče objavila je da je doušnik koji je krajem 2020. godine upozorio Saveznu policiju da postoje planovi iz Srbije za atentat na Dika Martija, rođen na Kosovu, da je radio za jugoslovensku tajnu službu, ali je bio dvostruki agent.

- SIaznao je za postojanje zavere protiv bivšeg tužioca, senatora Dika Martija u jesen 2020. godine. Švajcarskim vlastima je javio da bi apsolutni profesionalci izvršili atentat na Martija bez tragova. Rekao je da je jedan od njih već doneo oružje u Švajcarsku, da atentat spremaju nacionalisti i protivnici nezavisnosti Kosova. Organizatori ubistva su se nadali da bi za Dikovo ubistvo bila okrivljena kosovska vlada, koja bi na taj način bila diskreditovana na međunarodnom nivou. On je tada švajcarskim vlastima dao i imena onih koji planiraju atentat - naveo je švajcarski medij.

Uporedo sa ovim 'otkrićem' pojavila se i rezolucija u albanskom parlamentu, koja bez ikakvih dokaza negira istinitost izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i Albaniji, na osnovu kojeg je i formiran Specijalni sud u Hagu i na osnovu kojeg se sudi bivšem predsedniku 'Kosova' Hašimu Tačiju. Ta rezolucija prosleđena je Savetu Evrope, koji je pre više od deset godina usvojio izveštaj Dika Martija o šiptarskim zločinima.

Komentarišući ovu aferu, urednik portala 'Kosovo onlajn' Miloš Garić ističe da je ovde potpuno jasno da se radi plaćenoj propagandi.

- Cilj je da se u potpunosti obezvredi i anulira izveštaj Dika Martija o trgovini organima zarobljenih Srba, u bazama OVK u Albaniji. U pitanju je akcija koju su za račun Albanaca pomogle neke od najjačih zapadnih obaveštajnih službi, a cilj je da se pred predstojeće suđenje Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju i ostalima negiraju jezivi zločini, da im se pomogne da izađu iz zatvora u Hagu ili da dobiju manju kaznu, a istovremeno da se Albanija 'opere' od odgovornosti, jer se sve dešavalo na teritoriji te zemlje - podvlači Garić, dodajući da je ovaj izvor pokazao koliko je neozbiljan.

- Koliko je ozbiljan bio izvor koji je Švajcarcima javio za navodnu ugroženost Martija od strane srpskih bezbednosnih struktura, najbolje pokazuje podatak koji otkriva švajcarska televizija, da je ovom doušniku od strane švajcarske policije, u međuvremenu, ukinuta mera zaštite i honorar od 1.000 franaka!?! U celoj priči posebno smeta učešće partije albanskog premijera Edija Rame u pokušaju da se na sraman način falsifikuju i ponište činjenice o najtežim zločinima - objašnjava Garić.

Nelogična priča

Zoran Anđelković Baki, bivši šef Izvršnog veća KiM, slaže se sa ocenom da je ovo specijalni rat protiv Srbije i dodaje da taj rat traje već tri decenije.

- Oni bi da Srbiji pripišu da ugrožava život čoveka zahvaljući kome su počeli neki procesi protiv OVK?! Naravno da je to nelogično. Nije njima do Tačija, već do želje da se sakrije istina o zločinima OVK, ali i o učešću Albanije i naoružavanju i obuci tih terorista - zaključuje Anđelković.