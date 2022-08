SVE KARTE SU POSLOŽENE PROTIV NAS! Smajlović za Pink o nastavku dijaloga Beograda i Prištine: Ideja o obostranom priznanju VRHUNAC CINIZMA (VIDEO)

Novinarka Ljiljana Smajlović je govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, navela da bi za dobru vest smatrala kada bi bila odloženo uvođenje novih registarskih tablica još bar mesec dana.

- Ne sluti na to, naprotiv. Pritisak je baš čvrst i sa različitih strana dolazi - navela je Smajlović i dodala da joj se učinilo da je i Krstofer Hil pomalo potcenjivački govorio o tim tablicama.

Ta bagatelizacija pitanja registarskih tablica je ipak neka poruka. Imam utisak da su sve karte posložene protiv nas. Kurti čak najavljuje da neće ni da razgovara o tablicama, jer je to završena stvar. Ali je nejasno u čemu je tačno bila američka intervencija da ne počne primena i šta je učinio da se ispravi to što nije valjalo 1. avgusta.

Smajlović je ukazala da su učestale i izjave zapadnih zvaničnika da cilj treba da bude obostrano priznanje.

- To je vrhunac cinizma. Imali ste jednostrano otcepljenje, a sada kao kraj dijaloga treba da bude obostrano priznanje. Pa ćemo mi da priznamo njih, a name treba da bude ustopak valjda to što će naša otcepljenja pokrajina nas da prizna. To je gotovo nepristojno! - navela je sagovornica Pinka.

Smajlović je ocenila da Priština pokušava da demontira Briselski sporazum, a to može da učini samo tako što ga neće sprovesti, dok Beograd ne može da dobije nazad ono što je dala da bi imala sigurnost za građane Srbije na Kosovu i Metohiji.

- Kurti stalno najavljuje rat - istakla je ona